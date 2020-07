TransCanna erhält Betriebslizenz für den gesamten Bundesstaat und besitzt aktuell die größten bekannten volllizenzierten Cannabisbetriebsstätten in Kalifornien

Quelle: IRW Press

Vancouver, British Columbia, 11. Juli 2020 – TransCanna Holdings Inc. (CSE: TCAN: XETR: TH8) („TransCanna“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft Lyfted Farms, Inc. („Lyfted“) vom California Bureau of Cannabis Control erfolgreich eine Vertriebslizenz vom Typ 11 für die von Lyfted betriebene Anlage Daly Avenue mit einer Betriebsfläche von 196.000 Quadratfuß gewährt wurde.

