TransCanna Aktie: Im freien Fall!

Keine Entwarnung für Anleger von TransCanna Holdings. Die Aktie des Unternehmens hatte in der laufenden Woche mit starken Kursverlusten zu kämpfen, welche das Papier am Donnerstag unter die psychologisch wichtige Marke von einem Euro beförderten. Offenbar war das Grund genug für viele Anleger, um sich endgültig von ihren Anteilen zu verabschieden. Darauf deutet zumindest die Kursentwicklung am Freitag hin.

Das tut weh!

