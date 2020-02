TransCanna Aktie: Wohin geht die Reise?

Der Börsenkurs von TransCanna ähnelt derzeit sehr stark einer Achterbahnfahrt. Mal kann das Papier enorm zulegen, an anderen Tagen geht es genauso steil in Richtung Kurskeller. Die Kursbewegungen können dabei manches Mal sogar im zweistelligen Bereich liegen. Dafür hat es am Freitag zwar nicht gereicht, mit 9,4 Prozent hat aber nicht gefehlt. Zum Leidwesen der Aktionäre ging es aber abwärts und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung