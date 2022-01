TransCanna Aktie: Wird 2022 “geliefert”?

Was gibt es denn Neues vom Unternehmen? Vorigen Monat hatte TransCanna mitgeteilt, in einem Gewächshaus in Wesley, Kalifornien die erste Ernte eingefahren zu haben. Die Tochter Lyfted Farms hatte demnach im September mit der Kultivierung von Pflanzen begonnen – und am Freitag 17. Dezember soll demnach geerntet worden sein. Die Ernte soll bei ungefähr 200 Pfund Blüten liegen. Die Ernte soll ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung