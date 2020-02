TransCanna Aktie: Was ist denn hier los?

Die Aktie von TransCanna Holdings machte am Dienstag überraschend einen großen Sprung in Richtung Norden. Um fast sechs Prozent konnte das Papier sich verbessern und den Kurs dadurch bis auf 0,72 Euro befördern. Was genau zu der guten Stimmung bei den Käufern führte, ist nicht ganz klar. Fundamentale Neuigkeiten gab es nicht und die Stimmung an den Märkten ist eigentlich außerordentlich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



