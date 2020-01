TransCanna Aktie: Das Warten geht weiter!

Die Experten sind sich größtenteils einig darüber, dass die Aktie von TransCanna Holdings noch einiges an Potenzial für die Anleger bereithält. Mancherorts ist die Rede von einer möglichen Vervielfachung des aktuellen Kurses die Rede. Allein, wann es soweit sein wird, scheint die große Frage zu sein. Am Mittwoch gab es statt großer Kurssprünge zunächst Verluste in Höhe von 4,42 Prozent zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung