TransCanna Aktie: Selbst gesetztes Umsatzziel erreicht!

Die Aktie der TransCanna Holdings Inc. (kurz „TransCanna“) ist in den vergangenen Handelstagen per saldo stark gestiegen. Gibt es dafür eine Begründung? Nun, am Mittwoch teilte das Unternehmen mit, dass man das selbst gesetzte Umsatzziel für Oktober erreicht habe. Im September und im Oktober habe man die Infrastruktur aufgebaut, indem die Produktionskapazität der Geschäftseinheiten „SolDaze“ und „Lyfted Farms“ verdoppelt worden sind. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung