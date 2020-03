TransCanna Aktie: Schlimmer geht immer!

In gerade einmal zwei Monaten ging es mit der Aktie von TransCanna um mehr als 50 Prozent abwärts. Wer da schon dachte, dass es nicht noch schlimmer kommen könnte, wurde am Dienstag eines Besseren belehrt. Erneut purzelten die Kurse um gut ein Prozent in die Tiefe, zu Handelsschluss wurden die Anteile zu je nur noch 0,56 Euro gehandelt. Zeichen der Erholung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



