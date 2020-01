TransCanna-Aktie: Kursexplosion voraus?

Die TransCanna Aktie hat in den letzten Tagen massiv an Wert zugelegt. Der Kurs hat es auch heute im europäischen Handel auf einen neuen Jahreshöchstwert geschafft. Hier zeichnet sich ein echtes Comeback ab, wenn es denn so weitergeht! Das Handelsvolumen trägt die Bewegung auf jeden Fall mit und zieht den Kurs mit, das ist wichtig in Hinblick auf die Käuferstruktur. Aktuell ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



