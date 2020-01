TransCanna Aktie: Hoffen auf den nächsten Boom!

Nachdem viele Cannabis-Aktien im vergangenen Jahr auf Tauchstation gingen, sieht es im neuen Jahr schon wieder deutlich freundlicher in diesem Segment aus. Die Aktie von TransCanna ist dafür ein hervorragendes Beispiel. Allein in den zwei Wochen seit Jahresbeginn ging es um mehr als 35 Prozent aufwärts, die Tendenz ist weiter steigend. Die Anleger dürften nach der enttäuschenden Entwicklung in den vorherigen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



