TransCanna-Aktie: Gibt es Grund zur Freude?

TransCanna befindet sich bereits seit Anfang 2021 in einer neuerlichen Abwärtsbewegung. Zum Februar 2021 konnte zwar noch mal ein neues mehrjähriges Hoch gesetzt werden, doch dies diente lediglich als Absturzhoch. Inzwischen sind die Kurse um in der Spitze mehr als 80 % eingebrochen. Zuletzt, also während der jüngsten Handelstage, kam es zu einem Reversal von im Tief 0,20 EUR bis auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung