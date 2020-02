TransCanna Aktie: Gegen den Trend!

Cannabis-Aktien haben zweifellos schon bessere Zeiten erlebt. Schlechte Zahlen von Aurora Cannabis trugen zuletzt nicht unbedingt dazu bei, die Stimmung an den Märkten zu verbessern. Doch während so mancher Titel am Donnerstag ordentlich Federn lassen musste, schoss die Aktie von TransCanna nur so in die Höhe. Bis zum abendlichen Handel konnte der Titel sich um satte 9,25 Prozent verbessern.

