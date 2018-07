Trainingscamps für Fußball-begeisterte Kinder mit Typ 1 Diabetes - Novo Nordisk unterstützt 5 Tagescamps der Fußballfabrik Ingo Anderbrügge

Mainz (ots) - Pässe und Flanken trainieren und gleichzeitigsicherer im Umgang mit der Diabeteserkrankung werden: Das ist dasZiel der eintägigen Bewegungscamps für Fußball-begeisterte Kinder mitTyp 1 Diabetes. Trainer der Fußballfabrik Ingo Anderbrügge, ein Arztund eine Diabetesberaterin bieten ein abwechslungsreiches Programmfür Kinder und Eltern. Der Diabetes-Spezialist Novo Nordiskunterstützt dazu fünf Tagescamps in Recklinghausen, Hamburg, Münster,Berlin und Hannover.Sport macht Spaß - dieser Grundsatz gilt auch für Kinder mit Typ 1Diabetes, obwohl sie dabei gleich mehrere Herausforderungen meisternmüssen. Denn es gilt nicht nur den Ball unter Kontrolle zu halten,sondern auch die Insulindosis und die Nahrungsaufnahme auf diekörperliche Aktivität abzustimmen.(1) Bei fünf Tagescamps derFußballfabrik Ingo Anderbrügge können Mädchen und Jungen zwischen 8und 15 Jahren all das unter professioneller medizinischer undsportlicher Anleitung trainieren.Jedes Tagescamp wird von Trainern der Fußballfabrik, einem Arztund einer Diabetesberaterin begleitet. Das Programm sieht zwei90-minütige Trainingseinheiten mit regelmäßigen Blutzuckermessungenvor. Zusätzlich erhalten Kinder und Eltern ausführliche Informationenzu den Themen Diabetes und Sport, Ernährung und Motivation. Für denErfahrungsaustausch untereinander und mit den Betreuern ist ebenfallsausreichend Gelegenheit. In der Teilnahmegebühr von 20 Euro pro Kindsind ein Trikot, eine Trinkflasche und das gemeinsame Mittagessenbereits enthalten.Die Camps finden jeweils von 9.30 bis 16 Uhr statt:- Recklinghausen: Samstag, 11. August 2018- Hamburg: Samstag, 18. August 2018- Münster: Samstag, 15. September 2018- Hannover: Samstag, 6. Oktober 2018- Berlin: Termin wird noch bekanntgegebenDer Diabetes-Spezialist Novo Nordisk unterstützt dieTrainingslager unter dem Leitgedanken "Changing Diabetes®" undleistet damit einen weiteren Beitrag, die Versorgung von Menschen mitDiabetes in Deutschland ganzheitlich zu verbessern. "DieTrainings-Camps geben Kindern mit Typ 1 Diabetes einen neuen Anstoßzum aktiven Umgang mit ihrer Erkrankung", sagt Tina Abild Olesen,Geschäftsführerin von Novo Nordisk Deutschland. "Hier können sie sichintensiv ihrem Hobby widmen, Tipps und Erfahrungen austauschen. Ichwünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen erlebnisreichenTag und viel Spaß." Neben Novo Nordisk werden die Camps auch von derFirma Abbott gesponsort.Weitere Informationen und Anmeldung:www.fussballfabrik.com/termine-anmeldung/spezialcamps/Über Changing Diabetes®Changing Diabetes® - Diabetes verändern - ist die Antwort von NovoNordisk auf die globale Herausforderung durch Diabetes. Seit 95Jahren verändern wir Diabetes, indem wir immer besserebiopharmazeutische Arzneimittel erforschen, entwickeln undherstellen. Wir machen sie Menschen mit Diabetes weltweit zugänglich.Aber wir wissen auch, dass es mehr braucht als Medikamente: mehrAufklärung, frühere Diagnosen und den Zugang zu einer gutenVersorgung. Mehr Menschen mit Diabetes sollen ein Leben mit sowenigen Einschränkungen wie möglich führen können. In Zusammenarbeitmit vielen Partnern treiben wir diese Veränderungen voran, in derfesten Überzeugung, dass wir gemeinsam Diabetes besiegen können.Erfahren Sie mehr unter www.changingdiabetes.de und diskutieren Siemit unter #changingdiabetesÜber Novo NordiskNovo Nordisk ist ein globales Unternehmen der Gesundheitsbrancheund durch seine Innovationen seit 95 Jahren führend in derDiabetesversorgung. Diese langjährige Erfahrung und Kompetenz nutzenwir auch, um Betroffene bei der Bewältigung von Adipositas,Hämophilie, Wachstumsstörungen und anderen schwerwiegendenchronischen Erkrankungen zu unterstützen. Novo Nordisk beschäftigtderzeit rund 42.700 Menschen in 79 Ländern. Die Produkte desUnter-nehmens mit Hauptsitz in Dänemark werden in über 170 Ländernvertrieben. Weitere Informationen unter www.novonordisk.de. Stand:Mai 2018Literatur(1) http://ots.de/9zurWS[Zugriff am 20. Juli 2018]Pressekontakt:Marie-Luise KrompholzManager CommunicationsMarket Access & Public AffairsNovo Nordisk Pharma GmbHBrucknerstraße 155127 MainzTelefon: 0 61 31/903 - 1185E-Mail: DE-Presse@novonordisk.comOriginal-Content von: Novo Nordisk Pharma GmbH, übermittelt durch news aktuell