Training The Street benennt Zane Hurst zum Leiter der europäischen Unternehmensbereiche

New York (ots/PRNewswire) - Training The Street(www.TrainingTheStreet.com), der führende Anbieter vonUnternehmensschulungen für Wall Street-Unternehmen und hochrangigeBusiness Schools, gab heute bekannt, dass Zane Hurst zum Leiter dereuropäischen Unternehmensbereiche ernannt wurde.Hurst ist seit mehr als neun Jahren ein anerkannter Ausbilder fürTraining The Street (TTS) und unterrichtet in GroßbritannienBuchhaltung, Kapitalmärkte, Finanzmodellierung undUnternehmensbewertung. Hurst hat auch in den Niederlassungen inNew York und London von JPMorgan Chase gearbeitet, zunächst imFinanzinvestorenteam, als Schulungsleiter im Rahmen einesSchulungsprogramms für Analysten und Partner im Investment Bankingund dann in der EMEA-Abteilung für Kreditrestrukturierung und AssetRecovery."Zane hat TTS beim Auf- und Ausbau seiner europäischen Präsenzgeholfen", sagte Scott Rostan, Gründer und CEO von TTS. "Wir freuenuns auf unsere weitere Zusammenarbeit mit Zane, da wir eine Expansionin ganz Europa planen."Informationen zu Training The StreetTraining The Street (TTS) ist der weltweit führende Anbieter vonKursen in den Bereichen Rechnungswesen, Vermögensverwaltung,Kapitalmärkte, Finanzmodellierung und Unternehmensbewertung fürInvestmentbanken, Finanzinstitute, Beratungsunternehmen,Bundesbehörden, Anwaltskanzleien, Business Schools und führendeColleges. Mit Niederlassungen in den Finanzzentren in den USA sowiein London, Indien und Hongkong verfügt TTS über ein umfangreichesSpektrum von erfahrenen Lehrkräften und tiefgreifende praktischeErfahrungen. Derzeit bietet TTS Praktikanten undVollzeitbeschäftigten in fast 200 Banken und Unternehmen, darunterden 10 größten Banken der Wall Street, Live- und virtuelleSchulungsprogramme an. Darüber hinaus leitet TTS Workshops bei mehrals 100 akademischen Kunden, zu denen die besten Business Schoolsweltweit zählen. Weitere Informationen erhalten Sie unterwww.trainingthestreet.com.