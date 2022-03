Trailblazer Games sammelt 8,2 Millionen Dollar für die Entwicklung eines Web3-nativen Fantasy-Universums

Singapur, 18. März 2022 (ots/PRNewswire) -Das Startup Trailblazer Games hat eine 8,2-Millionen-Dollar-Startkapitalrunde unter der Leitung von Makers Fund, einschließlich Play Ventures, Fabric Ventures und einer Reihe prominenter Branchenführer aus den Bereichen Gaming und Blockchain abgeschlossen. Trailblazer führt die Entwicklung von Spielen, die nativ für die Blockchain entwickelt wurden,aktiv voran indem es den Spaß in den Mittelpunkt stellt in einer wirklich skalierbaren Industrie. Trailblazer Games entwickelt derzeit eine neue IP, Eternal Dragons (https://eternaldragons.com/)™, ein mehrteiliges Epos über die lange verschollenen Eternal Dragons™.Das Gründungsteam besteht aus drei Unternehmern und erfahrenen Führungskräften aus der Spieleindustrie wie King, EA und Microsoft, die Erfahrung im Aufbau großer und nachhaltiger Free-to-Play-Landschaften haben. Sie sind durch eine gemeinsame Leidenschaft für die Kreation fesselnder und unterhaltsamer Spielerlebnisse vereint. Seitdem hat Trailblazer sein Team um Talente mit Erfahrung aus Zusammenarbeiten mit Sorare, Wooga, Snowprint und anderen bekannten Studios erweitert.„Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Spiele für unsere Community unterhaltsamer und sinnvoller zu gestalten, indem wir qualitativ hochwertige Spiele entwickeln und produzieren, die Web3-Prinzipien und -Technologien berücksichtigen", sagt Trailblazer-CEO und -Mitbegründer Alex Arias. „Durch die Aufstockung dieser Runde mit unseren Partnern können wir mehr Investitionen in den Aufbau unserer ersten Franchise und des Technologie-Stacks stecken, der für ein nahtloses Spieler- und Blockchain-Investorenerlebnis erforderlich ist. Auf diese Weise können unsere Spieler zu Unternehmern in einer neuen Welt voller Möglichkeiten werden - um zu spielen und erfolgreich zu sein."Die Erfahrung des Teams umfasst das Design und die Produktion von preisgekrönten Spielen und Franchises wie SimCity und Candy Crush - die Milliarden von Herzen auf verschiedenen Plattformen berühren -, aber auch den Aufbau von Plattformen und Tools für Wachstum und Engagement auf der Grundlage von Daten und KI sowie die umfassende Entwicklung von Blockchain.Das Team von Trailblazer ist vollständig dezentral organisiert, so dass es auf die besten verfügbaren Talente zugreifen und eine Vielzahl unterschiedlicher Perspektiven in den Entwicklungsprozess einbringen kann. Die Mittel werden verwendet, um die Partnerschaften auszubauen und weitere Talente einzustellen, um das Team zu erweitern, während Trailblazer seine ehrgeizige Roadmap umsetzt und seine erste IP entwickelt: Eternal Dragons (https://eternaldragons.com/)™.Für weitere Medieninformationen oder Kommentare wenden Sie sich bitte an:Francisco ReinhardTelefon: +55 2197614.0485francisco@trailblazer.games oder pr@trailblazer.gamesLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1768104/Trailblazer_Games_Logo.jpgOriginal-Content von: Trailblazer Games, übermittelt durch news aktuell