Tragödie in Arnstein / Kohlenmonoxid - ein tückisches Gift

Es ist traurige Gewissheit: EineKohlenmonoxid-Vergiftung ist die Ursache für den Tod der sechs jungenMenschen in einer Gartenlaube im unterfränkischen Arnstein."Dieses Ereignis ist furchtbar, das Leid das Familien kaum zuermessen", sagt Dr. Susanne Woelk, Geschäftsführerin der Aktion DASSICHERE HAUS (DSH). Es sei, so Woelk weiter, "jetzt vielleicht nichtdie Stunde für Warnungen", dennoch wolle sie auf die Wirkungsweisedes tückischen Gifts aufmerksam machen, um dadurch womöglich weitereUnfälle dieser Art zu verhindern.Kohlenmonoxid riecht nicht, es ist unsichtbar, reizt weder Hautnoch Augen - und es wirkt sehr schnell: Kohlenmonoxid (CO) ist eintückisches Gift und extrem gefährlich. 2014 sind allein 130 Personenin Deutschland durch einen CO-Unfall ums Leben gekommen: CO ist einviel zu unbekanntes Risiko!Wie entsteht Kohlenmonoxid?Kohlenmonoxid entwickelt sich immer dann, wenn etwas verbranntwird, das Kohlenstoff enthält - etwa Holz oder Holzkohle.Normalerweise bildet sich dann in Kombination mit Sauerstoffharmloses Kohlendioxid. Ist aber nicht genug Sauerstoff vorhanden,wird die verbrauchte Luft erneut verbrannt und giftiges Kohlenmonoxidproduziert. Dieses Gas kann deshalb auch zu einer tödlichen Gefahrwerden, wenn in geschlossenen Räumen gegrillt wird oder wenn derGrill in einen geschlossenen Raum gestellt wird, weil es zum Beispieldraußen angefangen hat zu regnen. Das Risiko, das eine tödlicheKonzentration Kohlenmonoxid entsteht, ist hoch, selbst wenn die Kohlenur noch ausglühen soll.Symptome einer CO-VergiftungDie Symptome, die bei einer Überdosis Kohlenmonoxid auftreten,sind unspezifisch und nicht unbedingt alarmierend. Bei Kopfschmerzen,Übelkeit oder grippeähnlichen Beschwerden denkt man nicht gleich aneine schwere Vergiftung, doch das Einatmen von Kohlenmonoxid kanninnerhalb kürzester Zeit tödlich sein.In Haus oder Wohnung CO-Melder installierenCO-Melder können in einem Haus oder einer Wohnung eine sinnvolleSchutzmaßnahme sein. Sie müssen dort angebracht werden, wo dieVerbrennung stattfindet - also zum Beispiel direkt neben einerGastherme. Kostenpunkt: ab 30 Euro. Doch auch ohne CO-Melder gibt eseinen deutlichen Hinweis auf zu viel Kohlenmonoxid in der Wohnung.Zum einen dann, wenn Spiegel und Scheiben beschlagen sind, ohne dassgerade geduscht oder gebadet wurde. Wer das feststellt, sollte sofortdie Fenster aufreißen und den Schornsteinfeger rufen.Carsten-Michael Pix, Pressesprecher des deutschenFeuerwehrverbandes, nennt in der DSH-Zeitschrift "SICHER zu Hause &unterwegs" einen weiteren Warnhinweis, der ernst genommen werdensollte: "Wenn man merkt, dass zu Hause immer gleich Kopfschmerzenauftreten oder eine schlagartige Müdigkeit einsetzt, sollte manunbedingt prüfen lassen, ob sich dauerhaft zu viel Kohlenmonoxid inder Wohnungsluft befindet."Über die DSH:Die Aktion DAS SICHERE HAUS (DSH) informiert über Unfallgefahrenin Heim und Freizeit. Mit ihrer Arbeit will die gemeinnützige DSHdazu beitragen, die hohen Unfallzahlen zu senken: Pro Jahrverunglücken in Deutschland rund 7,1 Millionen Menschen in denvermeintlich sicheren eigenen vier Wänden, bei der Gartenarbeit, beimHeimwerken, beim Sport oder bei anderen Freizeitaktivitäten.