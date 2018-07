Tragischer Unfall wirft die Frage auf: Ist mein Garagentor sicher? (FOTO)

Steinhagen (ots) -Die Entscheidung, sein altes Garagentor auszutauschen, fälltmeistens aufgrund von Design- oder Komfortaspekten. Entweder passtdas alte Tor optisch nicht mehr zum Haus oder es entspricht nicht denAnsprüchen an Komfort, den automatisch betriebene Garagentore mitsich bringen. Dass es aber oftmals Sicherheitsgründe sind, aus denenein in die Jahre gekommenes Garagentor ausgetauscht werden sollte,ist vielen Hausbesitzern nicht bewusst. Wie gefährlich das sein kann,zeigt ein aktueller Fall.Ein Albtraum: Mutter und Kind sind auf dem Weg zur Kita. Vor demEinsteigen ins Auto, huscht das zweijährige Kind in einem unbemerktenMoment in die Garage, in dem sich das Tor gerade automatischschließt. Der Junge wird mit hoher Kraft eingeklemmt und das Torlässt sich nicht mehr öffnen und auch nicht bewegen. Erst nach fasteiner Viertelstunde kann das Kind mit Hilfe des Großvaters befreitwerden und muss von den Rettungskräften reanimiert werden. Heute,nach vier Monaten, geht es dem Kleinen zum Glück wieder gut und erist vollständig genesen. Ein Unfall, der ganz anders hätte ausgehenkönnen.Als die Familie vor einigen Jahren das Haus kaufte, befanden siedas darin eingebaute automatisch betriebene Holz-Garagentor fürpassend und gaben ihm lediglich einen neuen Anstrich. Dass das Torerhebliche Sicherheitsmängel aufwies, war ihnen nicht bewusst. "Wirmöchten von unserem Unfall berichten, weil wir besonders Eltern undGroßeltern auf die Gefahren eines alten Garagentores aufmerksammachen möchten. Hätten wir damals direkt das Tor gegen ein Neuesaustauschen lassen, wäre das nicht passiert", sagt Bianka S.Nach dem tragischen Unglück wendet sich die Familie sofort an denortsansässigen Fachbetrieb für Bauelemente Helmut Grauer vom Tür +Tor Team Sindelfingen. Dieser empfiehlt dringend den Toraustausch undnimmt diesen kurze Zeit später bei Familie S. Zuhause vor. HelmutGrauer verkauft ausschließlich Garagentore und die dazu gehörigenAntriebe vom Tor- und Türhersteller Hörmann und erklärt auch warum:"Wir verkaufen das Produkt und bauen es beim Kunden ein. Damit sindwir letztendlich für die Sicherheit der Anlage verantwortlich undübernehmen die Gewährleistung. Nur bei Herstellern, die Garagentoreund Antriebe gemeinsam aus eigener Entwicklung anbieten, kannhundertprozentig davon ausgegangen werden, dass Tor und Antriebaufeinander abgestimmt sind und damit einwandfrei und sicherfunktionieren."Nach nur wenigen Stunden ist das alte Tor aus- und das neueHörmann Garagen-Sectionaltor inklusive Antrieb eingebaut. Auch wennan Ort und Stelle nicht zu sehen ist, dass überhaupt Montagearbeitenstattgefunden haben, stellt das neue Tor nun nicht nur optisch,sondern auch sicherheitstechnisch einen wesentlichen Unterschied zudem alten Schwingtor dar. Klaus Recker, Teamleiter der Kundebetreuungder Hörmann Antriebstechnik, erklärt, worauf es beiGaragen-Sectionaltoren ankommt: "Elementar ist, dass die sogenanntenBetriebskräfte eingehalten werden, das heißt, dass das Tor nur mitmaximal 400 Newton (ca. 40 Kilo) auf ein Hindernis auftreffen darf.Anschließend muss das Tor nach wenigen Millisekunden (750 ms) vonselbst reversieren, also nach oben fahren, und das Hindernisfreigeben." In dem vorliegenden Fall lagen die Kräfte, mit denen derJunge eingeklemmt wurde, bei fast 800 Newton (ca. 80 Kilo) und dasTor hat das Kind nicht mehr freigegeben. Nicht nur das: Es ließ sichweder elektrisch mit Schlüsseltaster noch mit der mechanischenNotentriegelung öffnen. "Zudem sollte auf einen Fingerklemmschutzgeachtet werden, damit die Finger beim Zufahren nicht zwischen deneinzelnen Torsektionen eingequetscht werden können. EinFeder-in-Feder-System an den Seiten des Tores sorgt dafür, dass beimBrechen einer Feder eine weitere Feder das Tor hält, sodass einAbstürzen des Tores vermieden wird und die defekte Feder durchHerumschleudern Personen nicht verletzen kann", ergänzt Klaus Recker.Auf diese und weitere Aspekte können Hausbesitzer ihr Garagentor mitHilfe von Sicherheits-Checklisten des Herstellers Hörmann überprüfen,die auf dessen Website aufrufbar sind.Familie S. ist froh, dass es ihrem Sohn heute wieder gut geht,aber ist nach wie vor von dem Unfall geschockt: "Wir haben auf jedenFall daraus gelernt, dass es bei einem Garagentor nicht nur auf dasDesign ankommt, sondern vor allem auf den Aspekt Sicherheit. Wirhoffen, dass wir mit unserer Geschichte einige auf dieses Themaaufmerksam machen können und solche schlimmen Unfälle vielleichtdadurch vermieden werden können", sagt Bianka S.Pressekontakt:Verena Lambers | v.lambers.vkg@hoermann.de / 05204 915 282Original-Content von: Hörmann KG Verkaufsgesellschaft, übermittelt durch news aktuell