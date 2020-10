Tragbares Kontrollgerät zur Einhaltung der sozialen Distanz mit allen Optionen zum Tragen, Aufladen und Datenabruf von Safe Spacer(TM) nun erhältlich

Modena, Italien (ots/PRNewswire) - Safe Spacer(TM) ist ein leichtes, tragbares Gerät, das Angestellten, Arbeitern und Besuchern hilft, einen sicheren Abstand einzuhalten, wodurch der Betrieb und der Aufenthalt in Fabriken, Büros, Museen, Hotels und an anderen Arbeitsplätzen und in öffentlichen Räumen stressfrei bleiben kann. Mit dem ab sofort verfügbaren Gerät erhalten Unternehmen eine einfache, aber effektive Lösung, die auf verschiedene Weise bequem getragen, aufgeladen und synchronisiert werden kann. Zudem bietet es umfangreiche Optionen zur Einbindung in großen Unternehmen, die ihre eigenen, geschützten Datensysteme nutzen.Der Safe Spacer, der an ein Schlüsselbund, ans Armband oder an den Gürtel angehängt werden kann, ermittelt präzise, ob sich andere Safe Spacer innerhalb eines Radius von 2 m* befinden. Es alarmiert dann den Träger mit einem Licht-, Vibrations-, oder Tonsignal. Aufgrund der eingesetzten Ultrabreitband-Technologie wird dabei eine um das 10-fache genauere Ortungspräzision gegenüber Bluetooth erreicht. Optional können Informationen über "Zusammenstöße" gespeichert werden, um die Einhaltung des Abstands zu überwachen oder um die Kontaktnachverfolgung schneller durchzuführen.* Abstände sind einstellbarDamit Organisationen eine Vielzahl von Geräten verwalten können, gibt es optional die S-Charger-Docking-/Ladestationen, mit denen bis zu 25 Safe Spacer gleichzeitig aufgeladen werden können. Das Gerät kann mit einem Computer verbunden werden, auf dem die kostenlose Software von Safe Spacer installiert ist, um die Daten zu Compliance und Zusammenstößen abzurufen, Einstellungen anzupassen, und vieles mehr.Für Unternehmen, die an mehr Compliance-Daten in Echtzeit interessiert sind, kann sich der Safe Spacer auch kabellos über die optional verfügbaren S-Bridge UWB-Zugriffspunkte synchronisieren. Diese können an strategisch günstig gelegenen Standorten positioniert werden, z. B. an Ein- oder Ausgängen, und die Daten von Safe-Spacer-Geräten auslesen, sobald sich ein Nutzer nähert. Dadurch können lange Schlangen von Mitarbeitenden vermieden werden, wenn ihre Gerätedaten heruntergeladen werden sollen.S-Bridge und S-Charger können über USB an jeden Computer angeschlossen werden und die kostenlose Safe-Spacer-Software kann dann die erhobenen Daten zur Auswertung, Analyse und, bei Bedarf, zur Kontaktverfolgung extrahieren. Damit die Privatsphäre gewahrt bleibt, werden nur die Geräte-ID und der jeweilige Abstand auf dem Gerät gespeichert. Die Verknüpfung der IDs mit den Namen der Träger ist dabei vollkommen optional.Safe Spacer und das entsprechende Zubehör sind nun direkt bei IK Multimedia erhältlich. In einer Online-Anleitung finden sich Vorschläge für die besten Optionen für die jeweilige Organisation der Nutzer. Hier kann auch eine Beratung mit dem Kundenservice von Safe Spacer angefragt werden.Safe Spacer - 85,00 EUR/99,99 USD pro Stück* (einschließlich Safe Spacer-Software)S-Charger - 270,00 EUR/299,99 USD pro StückS-Bridge - 120,00 EUR/139,99 USD pro Stück * Alle Preise sind ohne Steuern ausgewiesen. Mengenrabatt ist verfügbar.Weitere Produktinformationen, ein Demo-Video und Bestellinformationen stehen unter www.safespacer.net (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2957244-1&h=3095665761&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2957244-1%26h%3D1395751195%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.safespacer.net%252F%26a%3Dwww.safespacer.net&a=www.safespacer.net) zur Verfügung.Safe Spacer(TM) ist ein Warenzeichen von IK Multimedia. Patent ist angemeldet. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1317525/IK_Multimedia_Safe_Spacer.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2957244-1&h=3303441682&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2957244-1%26h%3D346333699%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1317525%252FIK_Multimedia_Safe_Spacer.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1317525%252FIK_Multimedia_Safe_Spacer.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1317525%2FIK_Multimedia_Safe_Spacer.jpg)Pressekontakt:Leslie Buttonow(631) 428-2122leslie.buttonow@ikmultimedia.comOriginal-Content von: IK Multimedia, übermittelt durch news aktuell