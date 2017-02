Tragbare Drahtlos-Ultraschallgeräte erhalten die CE-Kennzeichnung

Vancouver, Bc (ots/PRNewswire) -Medizinische Smartphone-Scanner sind ab jetzt in Europa, im NahenOsten und in Afrika erhältlichClarius Mobile Health (http://www.clarius.me/product/?utm_medium=erelease&utm_campaign=cemark&utm_source=pr), ein digitalesHealthcare-Unternehmen mit Firmensitz im kanadischen Vancouver, gabheute für die Clarius Drahtlos-Ultraschallscanner C3 und C7 und dendamit verbundenen medizinischen Gebrauch den Erwerb derCE-Kennzeichnung für den Marktzugang bekannt. Die Clarius Scannersind kompatibel mit den aktuellsten iOS- und Android- Smartphones und-Tablets und ab sofort unter http://www.clarius.me/shop erhältlich."Clarius liefert ein derart kleines Gerät mit einer erstaunlicheBildqualität", so Dr. Gert-Jan Mauritz, Assistenzarzt fürNotfallmedizin und Ultraschallausbilder aus den Niederlanden. "Es istbesser als ein herkömmliches Ultraschallgerät. Ich habe es in meinerHosentasche überall dabei, und die Verwendung der Clarius-App aufmeinem Smartphone ist einfach."Kompakte Ultraschallgeräte für die bettseitige Verwendung sind inden meisten Krankenhäusern und Privatkliniken der Standard. DieKosten solcher hochwertigen Systeme haben sich jedoch als Hinderniserwiesen, die einer breiteren Verwendung entgegen stehen. Eineinfaches Ultraschallgerät von Clarius ist bereits ab 6.600 EURerhältlich."Unsere tragbaren Drahtlosscanner erhielten begeisterte Reaktionenaus ganz Europa, dem Nahen Osten und Afrika", so Laurent Pelissier,Chairman und CEO. "Wir haben unsere Geschäftstätigkeit für Europa imVereinigten Königreich aufgenommen und sind nun für die Auslieferungunserer Scanner bereit. Dies erfolgt über unseren direkten Vertriebund unsere Vertriebshändler unter der Leitung des Vertriebsdirektorsfür die EMEA-Region David Woodhead (https://www.clarius.me/about/leaders/?utm_medium=erelease&utm_campaign=cemark&utm_source=pr)."Der Clarius Ultraschallscanner eignet sich für schnelle Scans undkurze bildgestützte Verfahren am Patientenbett. Der Clarius C3Mehrzweckscanner ist für die Bildgebung von Abdomen und Lungenvorgesehen; sein integriertes virtuelles Phased-Array macht schnelleHerz-Scans möglich. Der Clarius L7 wiederum ist ideal fürbildgestützte Verfahren und die Bildgebung oberflächlicher Strukturengeeignet.Clarius zielt auf einen einfachen Zugang zu ihrenUltraschallsystemen und bietet ihren Kauf deshalb auch online (http://shop.clarius.me/clarius_scanner/?utm_medium=erelease&utm_campaign=cemark&utm_source=pr) an. Das E-Commerce-Portal des Unternehmens wirddurch ein Telesales-Team unterstützt. Clarius Scanner sind darüberhinaus über ein Vertriebspartner-Netzwerk in Europa und im NahenOsten erhältlich.Clarius Scanner werden über einen Akku betrieben, der sich beiBedarf einfach auswechseln lässt. Das Magnesiumgehäuse der ClariusScanner ist für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen vorgesehenund lässt sich zur einfachen Reinigung und Desinfektion problemlosins Wasser tauchen.Im folgenden Video von Clarius sehen Sie Geoff Sanz, einen Arzt,der in Kanada praktiziert:https://www.youtube.com/watch?v=F5IfIlMnb24ÜBER CLARIUSClarius Mobile Health wurde von Pionieren des medizinischenUltraschalls gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, allenÄrzten den Zugang zu Ultraschallgeräten zu ermöglichen. Unsereerschwinglichen Hand-Ultraschallscanner verbessern klinischeErgebnisse und ermöglichen Ultraschalluntersuchungen an jedem Ort, andem sich die praktizierenden Ärzte befinden. Clarius Mobile HealthUltraschallscanner tragen eine CE-Kennzeichnung, sind durch HealthCanada genehmigt, die FDA zugelassen und verfügen überISO-Zertifizierung.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.clarius.me/de.Neena RahemtullaVP MarketingClarius Mobile HealthE-mail : news@clarius.meTél. : +1-604-260-7077http://www.clarius.me/de/press-room/Original-Content von: Clarius Mobile Health Corp, übermittelt durch news aktuell