Aber: Nur 15 Prozent rühren sportlicher Erfolgoder Misserfolg zu Tränen | Nationalspieler Thomas Müller, derehemalige US-Präsident Barack Obama und der Kanadische Premier JustinTrudeau haben eines gemeinsam - sie weinen in der Öffentlichkeit.Dürfen Männer heute öffentlich weinen? Absolut, Tränen der Rührung inder Öffentlichkeit sind beim "starken Geschlecht" weitgehendakzeptiert, das zeigt eine repräsentative Umfrage* im Auftrag derFrauenzeitschrift tina, durchgeführt vom internationalen Markt- undMeinungsforschungsinstitut YouGov. Aber: Für 13 Prozent der befragtenMänner ist öffentliches Weinen ihrer Geschlechtsgenossen vollkommeninakzeptabel.Tränen der Rührung sind mehrheitlich akzeptiert, nicht aber imGeschäftsleben"Echte Männer weinen nicht" und "Big Girls Don't Cry" - beidesfalsch, zeigt die tina-Umfrage. Denn fast neun von zehn Deutschenfinden es in Ordnung, öffentlich vor Rührung Tränen fließen zulassen. Männer oder Frauen, diese Frage spielt dabei keine Rolle. Mit89 Prozent (bei Frauen) zu 84 Prozent (bei Männern) wird demGeschlechterunterschied keine große Bedeutung eingeräumt. Noch mehrgeweint werden darf im privaten Umfeld: Hier finden es nur zweiProzent der Frauen oder vier Prozent der Männer inakzeptabel, vorRührung zu weinen.Anders im beruflichen Umfeld, im Geschäftsleben und der Politik:Hier sind Tränen der Rührung für fast jeden dritten Mann, aber auchfür jede fünfte Frau gänzlich unangemessen.Die meisten Deutschen weinen beim Film schauen - nur 15 Prozentbei SportereignissenWas rührt die Deutschen zu Tränen? Die Top 3 belegen: einenrührenden oder traurigen Film schauen (62 Prozent), ein emotionalesMusikstück hören (36 Prozent) und ein liebevolles Geschenk erhalten(32 Prozent). Lediglich 15 Prozent gaben an, bei herausragendensportlichen Momenten, bei Sieg oder Niederlage, zu weinen. JederDritte ist selbst zu Tränen gerührt, wenn er seine Mitmenschen weinensieht.Emotionen mehr Platz einräumentina-Chefredakteurin Sabine Ingwersen appelliert für eine mutige,emotionalere Welt: "In einer schnelllebigen und leistungsorientiertenGesellschaft gibt es doch mehr Platz für Emotionen, als manch einerdenken mag. Gefühle zeigen und Tränen zuzulassen kostet Mut - aber essteigert das eigene Wohlbefinden enorm. Mit tina möchten wir eineVorreiterrolle einnehmen und allen sagen: Es ist an der Zeit, unserenEmotionen mehr Platz einzuräumen."*Für die Studie in Zusammenarbeit von tina und YouGov wurden imZeitraum 7. bis 9.5.2018 insgesamt 2.074 Deutsche befragt. DieErgebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutscheBevölkerung ab 18 Jahren.