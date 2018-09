München (ots) -Zweite Staffel der interaktiven Dating-Show- Moderiert von Jana Ina Zarrella- Nächste Folge am Sonntag, 23. September, um 22:25 Uhr bei RTL IIBei "Love Island" gibt es heute viel Diskussionsstoff. Es kommt zuTrennungen, Tränen und der nächsten Überraschung: Zwei neue Islanderziehen in die Villa ein.TrennungsschmerzBei dem einstigen Traumpaar Natascha (28) und Tobias (25) läuft esnicht mehr: Sie machen Schluss. Während die ehemalige "Germany's NextTopmodel"-Kandidatin ihren Schmerz "weg tanzt", kann der sensibleMaler und Lackierer diese Verhaltensweise wieder einmal überhauptnicht nachvollziehen. Auch bei Yanik (31) und Janina (23) ist Schlussmit lustig. Der 31-Jährige bandelt im Pool mit Lisa (21) an, wasJanina überhaupt nicht passt. Sie zieht los, um ihr Revier zumarkieren. Ob sie sich damit selbst ins Aus katapultiert? Im Laufedes Abends kommt es jedenfalls zu einem heftigen Streit zwischen denbeiden.Unterschiedliche Ansichten - Rückkehr aus der Privat-SuiteNach einer aufregenden Nacht kehren Sebastian (24) und Jessica(23) aus der Privat-Suite zurück. Während der muskulöse Barkeeper denJungs von ihrem Abenteuer berichtet, hält sich die 22-jährigeBrokerin den Mädels gegenüber bedeckt. Schließlich hatten Sebastianund sie vereinbart mit niemandem darüber zu sprechen...SchütteltraumaBei dem Spiel "Schütteltrauma" erfahren die Islander verschiedeneTweets aus den letzten Tagen und müssen erraten, auf welchen Islanderdiese zu treffen. Für welche Diskussion sorgen die Nachrichten beiden Islandern?Neue Islander entpuppen sich als PartycrasherAm Abend feiert Julia ihren 23. Geburtstag. Es wird ausgelassengefeiert, doch eine Überraschung wird vor allem die Stimmung vonGeburtstagskind Julia trüben. Denn mit dem Kölner FashionberaterBabak (30) und Model Joana (22) aus der Schweiz ziehen zwei neueIslander in die Villa ein. Tobias heißt Babak auf "Bro Island"willkommen, worüber Natascha sich natürlich ärgert. Der Neuzugang istaber komplett ihrer Meinung und sammelt so direkt einige Pluspunktebei der 28-Jährigen. Joana erhält eine Nachricht: Sie darf die Nachtmit einem männlichen Islander in der Privat-Suite verbringen. Für wenwird sich die 22-Jährige entscheiden?"Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe": Nächste Folge amSonntag, den 23. September, um 22:25 Uhr bei RTL IIÜber "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe"Gelegenheit macht Liebe! RTL II entführt die Zuschauer mit "LoveIsland - Heiße Flirts und wahre Liebe" auf eine sonnige Insel.Moderatorin Jana Ina Zarrella begleitet eine Gruppe abenteuerlustigerSingles, die in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer vollerwilder Partys und prickelnder Flirts erleben. Wer findet seinTraum-Date oder sogar die wahre Liebe? Dabei haben nicht zuletzt dieZuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über dieinteraktive Love Island App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wirdvon ITV Studios Germany produziert.Pressekontakt:RTL IIProgrammkommunikationStefanie Reichardt089 - 64185 6512stefanie.reichardt@rtl2.deRTL II Bildredaktionbildredaktion@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell