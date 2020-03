Träge Weltwirtschaft und Coronavirus stimmen Wacker Chemie vorsichtig

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Wacker Chemie geht wegen der Coronavirus-Krise vorsichtig ins neue Jahr.



Die Folgen der Pandemie könnten das Konzernergebnis 2020 mit mehr als 100 Millionen Euro belasten, wie das Unternehmen am Dienstag in München bei der Vorlage der endgültigen Zahlen für 2019 mitteilte. Daher stehe die Jahresprognose, in der bereits ein Teil der wirtschaftlichen Unsicherheiten sowie ein voraussichtlich niedrigeres Ergebnis der Beteiligung Siltronic berücksichtigt seien, unter Vorbehalt.

So rechnet Wacker Chemie 2020 mit einem Umsatzanstieg im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte demnach bereinigt um einen Sondereffekt aus einer Versicherungsleistung im vergangenen Jahr um einen mittleren einstelligen Prozentsatz fallen. Die Ebitda-Marge dürfte also sinken./mis/jha/