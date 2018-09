Tradus: Digitaler Marktplatz für gebrauchte Maschinen und Nutzfahrzeuge startet in Deutschland, Debüt auf der NordBau

Amsterdam/Neumünster (ots) - Tradus, der digitale Marktplatz fürgebrauchte Maschinen und Nutzfahrzeuge aus den Branchen Bau,Landwirtschaft und Transport, ist ab sofort auch in Deutschlandpräsent. Der Handelspartner bringt einen Warenhandel, der bishervorwiegend über regionale Auktionen stattfand, jetzt auf eineweltweit zugängliche Online-Plattform. Auf der NordBau, eine dergrößten Baufachmessen Nordeuropas, tritt Tradus das erste Mal inDeutschland offiziell in Erscheinung. Vor Ort ist Tradus mit eineminternationalen Team, das aktiv Ausschau hält nach starken Partnernfür den Handel mit hochwertigen, gebrauchten Maschinen,Nutzfahrzeugen und Ersatzteilen (5. - 9. September 2018,Gemeinschaftstand Bau Digital/ Halle 6, Stand 6210)."Die Entscheidung, im Rahmen des sukzessiven Ausbaus unseresweltweiten Netzwerks als erstes in Deutschland an den Start zu gehen,lag auf der Hand", so Guylain Turgeon, Vice President Global Salesbei Tradus. "Der Gebrauchtmaschinenhandel zwischen Ost- undWesteuropa boomt, und ein erhöhtes Kostenbewusstsein lässt den Bedarfauf beiden Seiten weiter wachsen. Als Industrienation birgtDeutschland im vorwiegend westeuropäischen Anbietermarkt das größtePotenzial, wenn es darum geht, starke Partner für hochwertigeProdukte zu finden. Und das ist unser Ziel: Wir möchten Händlern undKäufern weltweit einen digitalen Marktplatz bieten, von dem beideprofitieren."Als Teil der OLX Gruppe, einem globalen Netzwerk von führendenKleinanzeigen-Plattformen, startet Tradus mit seinem Angebot nichtbei Null, sondern im Gegenteil: Interessierte Käufer können bereitsjetzt auf tradus.com durchschnittlich über 470.000 Angebote von mehrals 6.000 Anbietern finden und vergleichen. Dank intuitiver App fürSmartphones und Tablets funktioniert das auch plattformübergreifend,von überall und jederzeit."Das digitale Zeitalter hält mittlerweile auch Einzug in Branchen,in denen Geschäfte noch per Handschlag besiegelt werden, wie im Bauoder der Landwirtschaft", so Johannes Lalottis, verantwortlich fürden Vertrieb in Deutschland bei Tradus. "Unsere Plattform bietet imGrunde genommen das Gleiche auf weltweiter Ebene - nur eben perMausklick."Auf diesem virtuellen Marktplatz fallen mittels modernerTechnologie auch die für den globalen Handel hinderlichenSprachbarrieren: Jedes eingestellte Angebot wird automatisch in 21Sprachen übersetzt und erscheint auf der entsprechenden Landesseiteim identischen Look & Feel. Mit über einer Millionen Visits im Monatverleiht Tradus dem Handel mit gebrauchten Maschinen undNutzfahrzeugen eine völlig neue Dynamik, denn auf www.tradus.comwerden Geschäfte in der Geschwindigkeit von wenigen Mausklicksabgeschlossen.Direkt auf die Webseite von Tradus geht es hier: www.tradus.comDie App von Tradus lässt sich hier herunterladen:App Store: http://bit.ly/Tradus_GermanyGoogle Play: http://bit.ly/Tradus_GerÜber TradusTradus ist der neue Handelspartner für Händler und Käufer vongebrauchten Maschinen und Nutzfahrzeugen aus den Branchen Bau,Landwirtschaft und Transport. Mit seinem digitalen Angebot bringtTradus einen Handel, der bisher über regionale Auktionen stattfand,jetzt auf eine Online-Plattform, die global zugänglich ist.Durchschnittlich über 470.000 Angebote von mehr als 6.000 Anbieternkönnen Käufer auf tradus.com finden und vergleichen. Das funktioniertdank intuitiver App für Smartphones und Tablets auchplattformübergreifend, von überall und jederzeit. Auf diesemvirtuellen Marktplatz fallen mittels moderner Technologie auch diefür den globalen Handel hinderliche Sprachbarrieren: Jedeseingestellte Angebot wird automatisch in 21 Sprachen übersetzt underscheint auf der entsprechenden Landesseite im identischen Look &Feel. Mit über einer Millionen Visits im Monat verleiht Tradus demHandel mit gebrauchten Maschinen und Nutzfahrzeugen eine völlig neueDynamik, denn auf www.tradus.com werden Geschäfte in derGeschwindigkeit von wenigen Mausklicks abgeschlossen.Tradus gehört zur OLX Gruppe, einem weltweiten Netzwerk vonführenden Kleinanzeigen-Plattformen, das in 45 Märkten aktiv ist.Dieses globale Netzwerk für Produkte und Technik, besteht aus 17verschiedenen Marken und beschäftigt weltweit 5.000 Mitarbeiter.Monatlich greifen ca. 330 Millionen Anwender weltweit auf diemarktführenden Handels-Plattformen wie OLX, Otomoto, Avito, letgo,dubizzle sowie ein Dutzend weiterer Marken zu. Die OLX Gruppe wurde2016 gegründet, der Hauptanteilseigner ist Naspers, einmultinationales Tech- und Medien-Unternehmen. Für mehr Informationen,besuchen Sie bitte www.tradus.comPressekontakt:Kontakt Presse DeutschlandKatja GaesingE: Tradus_Presse@katgazing.comT: +49 89/ 5000 1340Kontakt Unternehmen:Johannes LalottisE: johannes.lalottis@olx.comOriginal-Content von: Tradus, übermittelt durch news aktuell