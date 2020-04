Traditionsunternehmen Steinbach macht Staycation zum Hit

Österreich (ots) - So wunderbar kann Urlaub daheim sein!Glaubt man Wissenschaftlern, ist ein Urlaub daheim erholsamer, als die Reise in die Ferne - und auch wenn sich heuer viele Deutsche die Gedanken nicht machen müssen, weil sie aufgrund von Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit dazu gezwungen sind, kann man den Urlaub zu Hause auch nutzen, um das Beste daraus zu machen. Das österreichische Unternehmen Steinbach, Spezialist für Schwimmbäder und Zubehör, bietet mit seinen Produkten alles, um den Urlaub zu Hause zur schönsten Zeit des Jahres zu machen."Unbestritten ist, dass man sich zu Hause besser erholt. Zudem ist es stressfreier, ökonomischer und ökologischer. ", erklärt Steinbach Geschäftsführer Mag. Horst Lauß und weiter: " Unsere Produkte machen gute Stimmung, wo Menschen sich entspannen, das Leben genießen und ihren Leidenschaften nachgehen - gerade nach den schwierigen Frühlingsmonaten kann dies Balsam für die Seele sein!" Der Urlaub zuhause ist die perfekte Möglichkeit, aus dem Alltag auszubrechen, Corona und die damit einhergehenden Sorgen zu vergessen, Kraft für die fordernden kommenden Monate zu tanken und entspricht dabei exakt unserem Zeitgeist, wo Minimalismus und Slow immer mehr an Priorität gewinnen.Steigende NachfrageSeit mehr als 20 Jahren ist Steinbach der Spezialist für Schwimmbädern und Zubehör wie Filteranlagen, Wasserpflege, Solarduschen und aufblasbare Fun-Produkte. Heute zählt Steinbach zu den führenden Produktions- und Großhandelsunternehmen in Europa. " Aktuell beschäftigen wir mehr als 300 Mitarbeiter an drei Standorten, sind zudem Vertriebspartner für Qualitätsmarken wie Intex, einem der größten Hersteller von Pools und Zubehör. Aktuell sehen wir eine enorme Nachfrage nach unseren Produkten. Nicht nur die Tatsache, dass Urlaub in anderen Ländern kaum vorstellbar scheint, so ist auch die Öffnung der Freibäder zeitlich noch nicht absehbar. Viele unserer Kunden haben sich daher jetzt schon entschieden, in einen Aufstellpool für den Garten, eine Solardusche am Balkon oder in einen Whirlpool für die Terrasse zu investieren. Und wir rechnen auch in den kommenden Monaten mit einer stark steigenden Nachfrage!", so Mag. Lauß.Die Vorteile liegen dabei eindeutig auf der Hand. Von einer unkomplizierten und schnellen Bestellung über den Onlinehandel, oder sobald möglich wieder über den stationären Handel, können die Produkte bestellt werden und problemlos zu Hause aufgebaut werden.Selbst für den kleinsten Balkon gibt es passende Produkte und " schon ab EUR 99 kann man sich ein Pool mit der gesamten Technik für zu Hause gönnen und somit der ganzen Familie Badespaß und Vergnügen bieten!" erklärt Horst Lauß. "Wir freuen uns, wenn wir mit unseren Produkten in dem schwierigen Sommer 2020 Freude, Spaß und Ablenkung bieten können. Wir leben in einem wunderbaren Land, lassen sie uns das doch genießen!" so Horst Lauß abschließend.Erfolgsgeschichte SteinbachSchon 2019 hat das Unternehmen Steinbach, das im Jahr 2019 EUR 100 Millionen erwirtschaftete, beschlossen, sein Werk 2 in Schwertberg auszubauen und auf den regionalen Standort in Oberösterreich mit rund 100 neuen Arbeitsplätzen zu setzen, rund 32 Mio. EUR investierte Steinbach dabei. Im Vordergrund steht die Qualität aus Österreich. Darüber hinaus versucht Steinbach im Sinne des Umweltbewusstseins, die Logistik mit möglichst kurzen Transportwegen innerhalb Europas zu optimieren. Nachhaltigkeit spiegelt sich bei Steinbach entlang der gesamten Wertschöpfungskette wider. So werden beispielsweise sogar die Gebinde selbst produziert und nicht zugeliefert. Um den Schutz der Umwelt langfristig zu gewährleisten, hält sich Steinbach genauestens an sämtliche Auflagen für Umwelt- und Brandschutz und wird laufend von den Behörden kontrolliert. "Auch in Zukunft bleiben unsere hohen Ansprüche der Motor unseres Handelns. Wir sehen uns in der sozialen Verantwortung gegenüber der Gesellschaft" , bestätigt Mag. Horst Lauß.Besuchen Sie auch unseren Webshop (http://web.steinbach.at/)Pressekontakt:Mag. Daniela Strasser, Reichl und Partner PR GmbHMobil: +43 (0) 6648284083, mailto:daniela.strasser@reichlundpartner.comAktuelles Bildmaterial finden Sie unter http://pressecenter.reichlundpartner.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/143380/4567241OTS: Reichl und Partner PR GmbHOriginal-Content von: Reichl und Partner PR GmbH, übermittelt durch news aktuell