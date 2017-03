Düsseldorf (ots) -Die größte Kirmes am Rhein verliert eine ihrer größtenAttraktionen. Das "King's Palace", so heißt das Partyzelt dertraditionellen Düsseldorfer Altbierbrauerei "Im Füchschen", wird auflängere Sicht nicht mehr auf der Düsseldorfer Rheinkirmes sein. Dashat jetzt Brauerei-Inhaber Peter König entschieden, nachdem er sichintensiv im engsten Kreis beraten hat. Die Entscheidung, den überDüsseldorf hinaus beliebten Partybetrieb aufzugeben, fiel nichtleicht. Das "Füchschen ist seit 28 Jahren auf der Rheinkirmesvertreten, die letzten Jahre mit dem "King's Palace". 115.000 Gästevermeldete die Brauerei nach der Rheinkirmes 2015."Unser Zelt ist Kult. Es ist offen und sehr groß und aufgrundunserer Performance mit DJs, Lightshows und Gastkünstlern immer gutbesucht. Gerade deshalb stellt sich aktuell die Sicherheitsfrage fürunser Zelt noch einmal ganz neu: Wenn ich an den Anschlag auf demBerliner Weihnachtsmarkt denke und die gehäuften vereiteltenAnschläge der letzten Wochen, kann ich nicht sicher dieUnversehrtheit meiner Gäste und Mitarbeiter gewährleisten.", so derAltbierbrauer und Kirmes-Schausteller aus Leidenschaft, der sichnicht erst dieses Jahr grundlegend mit der Sicherheitssituationseines populären Zeltes beschäftigt.König hat keinen Zweifel, dass die Kirmesleitung alles tut, umjedes noch so kleine Sicherheitsrisiko auszuschließen. "Aber alsBetreiber einer solchen Großveranstaltung habe ich allein dieLetztverantwortung. Ich weiß, dass es in einer freiheitlichenGesellschaft keine absolute Sicherheit gibt. Aktuell habenVeranstaltungen im sensiblen öffentlichen Raum jedoch ein erhöhtesRisiko. Damit habe ich mich auseinander gesetzt und nach langerAbwägung gegen die Fortsetzung unseres Zeltes entschieden."Peter König will sich aber nicht die Lebens- und Partyfreudeverbieten lassen. "Wir dürfen uns nicht unterkriegen lassen! Alsrheinische Frohnatur und Bierbrauer werde ich neue Wege für die"Füchschen-Familie" finden."Pressekontakt:Büro für PressearbeitUlrich.rudat@online.deMobil 01721990383Original-Content von: Brauerei im F?chschen, übermittelt durch news aktuell