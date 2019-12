Traditionelle Schlüsselübergabe für Axel-Springer-Neubau in Berlin

Weitere Suchergebnisse zu "Axel Springer":

Berlin (ots) - Auszeichnung mit Gold-Zertifikat für Nachhaltigkeit / Einzug derMitarbeiter erfolgt sukzessive ab Frühjahr 2020Wie geplant konnte noch vor Jahresende, am Donnerstag, 19. Dezember 2019, dasneue Bürogebäude im Rahmen einer symbolischen Schlüsselübergabe durch denGeneralunternehmer Züblin an die Axel Springer SE übergeben werden. In denkommenden Monaten erfolgt die Möblierung und Einrichtung der Räume, damit ab demFrühjahr 2020 der Neubau auf dem Gelände des ehemaligen Zeitungsviertels undentlang der ehemaligen Berliner Mauer sukzessive von verschiedenen Bereichen undUnternehmen der Axel Springer SE bezogen werden kann. Der Neubau, der sich inunmittelbarer Nachbarschaft zu den beiden Axel-Springer-Hochhäusern und derAxel-Springer-Passage befindet, bietet mit seinen mehr als 52.000 QuadratmeternRaum für rund 3.500 Mitarbeiter.Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE: "In den vergangenenrund drei Jahren haben wir mit wachsender Vorfreude die Entstehung diesesGebäudes mitverfolgt, und zwar mit großem Respekt vor der architektonischen undbaulichen Leistung der beteiligten Teams. Bisher ist alles im geplanten Zeit-und Budgetrahmen fertig geworden. Wir danken dem Architekten Rem Kohlhaas unddem Bauunternehmen Züblin und freuen uns auf die letzte Phase vor dem Einzug."Jörn Beckmann, Mitglied des Vorstands Ed. Züblin AG: "Wir freuen uns und sindstolz darauf, dass Züblin für die Realisierung dieses außergewöhnlichen Projektsausgewählt wurde. Die stets konstruktive und partnerschaftliche Zusammenarbeitim gemeinsamen Team mit Axel Springer und allen Projektpartnern hat maßgeblichzum Erfolg des hochkomplexen Bauvorhabens beigetragen. Passend zur spektakulärenund innovativen Architektur war dabei auch die Umsetzung desAxel-Springer-Neubaus beispielgebend für die Weiterentwicklung derDigitalisierung im Bauwesen."Rem Koolhaas, Architekt und Gründer Office for Metropolitan Architecture (OMA),dessen Entwurf sich im Frühjahr 2014 in einem Wettbewerb gegen 18Architekturbüros durchsetzen konnte, war ebenfalls bei der Zeremonie anwesend:"Wir hatten den Auftrag, ein Gebäude zu gestalten, das die digitaleTransformation von Axel Springer verkörpert. Dieses Haus schafft Flexibilitätfür eine Organisation im Wandel, und wir werden gespannt und mit großerErwartung verfolgen, wie Axel Springer es in den kommenden Jahren beleben wird."Von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB e.V.) wurde der AxelSpringer Neubau mit dem Gold-Zertifikat für Nachhaltigkeit ausgezeichnet.Johannes Kreißig, Geschäftsführender Vorstand der DGNB e.V.: "DasDGNB-Zertifikat ist der beste Beleg dafür, dass beim Axel-Springer-Neubau dievielfältigen Aspekte einer nachhaltigen Bauweise auf ganzheitliche Artberücksichtigt wurden. Ein wichtiges Signal, das zeigt, dass das Unternehmen demThema Nachhaltigkeit die notwendige Relevanz gibt."Nach der symbolischen Schlüsselübergabe steht das kommende Jahr im Zeichen derNeubaueröffnung. Axel Springer feiert die offizielle Einweihung mit einer Reihevon Veranstaltungen, die im Bewusstsein um die Verantwortung für dasgeschichtliche Erbe des Ortes und den Blick auf die Zukunft des Unternehmensstehen."Spezialgebäude für New Work": Video bietet Einblicke in die Arbeitswelten derZukunftAndreas Ludwigs, Geschäftsführer Axel Springer Services & Immobilien, führt ineiner exklusiven Video-Tour durch den Axel-Springer-Neubau: Wie sieht dieDachterrasse mittlerweile aus? Wohin zieht eigentlich das WELT TV-Studio? Undwas hat das Atrium mit einem Park gemeinsam? Außerdem kommen im Video gleichzwei einziehende Mieter zu Wort: Ulf Poschardt, Chefredakteur WELT, erläutert,wieso das neue Gebäude die Marke WELT verkörpert, während Albrecht von Sonntag,Mitgründer und Geschaftsführer idealo, den Wandel bei idealo vonVeränderungsscheue hin zur Vorfreude auf das "Spezialgebäude für New Work"veranschaulicht: https://www.youtube.com/watch?v=WIInQswqIGY&feature=emb_titleMicrosite Axel-Springer-Neubau & Filmdokumentationen "DAS FUNDAMENT" und"AUFBRUCH"Aktuelle Informationen und Fotomaterial zum Axel-Springer-Neubau finden Sieunter www.axelspringer-neubau.de. Die Filmdokumentation "DAS FUNDAMENT" widmetsich der Historie zum Baugrundstück und seiner Umgebung, während "AUFBRUCH"zeigt, was das neue Haus für Axel Springer leisten soll, welche Chance esbietet, aber auch, wie es das Unternehmen herausfordert, sich intensiv mit derZukunft des Arbeitens auseinanderzusetzen.Pressekontakt:Jan BauerAxel Springer SE+49 30 2591 77622jan.bauer@axelspringer.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6338/4474099OTS: Axel Springer SEISIN: DE0005501357Original-Content von: Axel Springer SE, übermittelt durch news aktuell