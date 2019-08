Traditionelle Nacht 2019 im Schloss Oranienstein - Schon 1.000 Karten verkauft (FOTO)

Koblenz / Diez (ots) -Aus Sicherheitsgründen wird die Anzahl der Eintrittskarten für dieTraditionelle Nacht in diesem Jahr auf 3.500 Stück beschränkt. Eswurden bereits jetzt schon 1.000 Karten verkauft. Schnell sein lohntsich! Außer bei den bekannten Vorverkaufsstellen in Diez, sind dieKarten auch bei der Tourist-Info in Limburg und bei der BuchhandlungErlesenes in Montabaur erhältlich. Wer es bequem mag, kann die Kartenauch im Internet bestellen. Der Aufbau hat begonnen, dieVorbereitungen laufen auf Hochtouren und natürlich findet auch indiesem Jahr wieder ein buntes und abwechslungsreiches Programm statt.Dieses Mal wird Anne La Sastra mit dabei sein. Die überzeugteWahlhamburgerin und passionierte Hafen-Spaziergängerin - vor allemaber Sängerin und Saxophonistin trifft auf allen Events den richtigenTon. Zusammen mit ihr und vielen weiteren Acts wird die TraditionelleNacht am 30. August auch in diesem Jahr unvergesslich!Pressekontakt:Kommando Regionale Sanitätsdienstliche UnterstützungAbteilung G 1.4 PresseTelefon: 06432/940 2140KdoRegSanUstgPresse@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Sanitätsdienst, übermittelt durch news aktuell