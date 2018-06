Traditionelle Kultur erglänzt im chinesischen Yichang

Yichang, China (ots/PRNewswire) - Yichang, eine Stadt in derProvinz Hubei in Zentralchina, die bekannt für ihre historischenFiguren, das größte Wasserkraftwerk der Welt, Klaviere und Lyrik ist,feiert ihre traditionelle Kultur.Der Staatsrat, das Kabinett Chinas, hat im Regierungsbericht 2018im Februar angeregt, die herausragende traditionelle Kultur derchinesischen Nation zu fördern und eine blühende kulturelleGesellschaft chinesischen Charakters zu formen.Seitdem gab es in Yichang mehr als 150 Veranstaltungen an derBasis.Zudem hat die Stadtregierung über 10 Milliarden Yuan (1,6Milliarden USD) in wichtige kulturelle Infrastruktur investiert,darunter das neue Stadtmuseum, die Ausstellungshalle fürStadtplanung, das Sportzentrum, das Museum für Wissenschaft undTechnik und ein Aktivitätszentrum für Frauen und Kinder. Ca. 95 % derDörfer und Gemeinden verfügen gemäß der Stadtregierung von Yichangüber einen zentralen Platz für die Unterhaltung von Standardgröße.Jährlich finden durchschnittlich mehr als 80 großeLyrikveranstaltungen mit 100.000 Besuchern der Gemeinden aus derRegion statt. Schätzungsweise mehr als 400.000 Einwohner nahmenletztes Jahr in der Stadt an den diversen Lyrikveranstaltungen teil.Die Stadt beheimatet zudem mehr als 15 Teams für Forschung undVerfassen von Lyrik und 39 Lyrikgesellschaften.Im Zuge der Vorbereitung des traditionellen chinesischenDrachenbootfestes, das dieses Jahr am 18. Juni stattfindet, wurde imLandkreis Zigui von Yichang - Heimat des antiken chinesischenLyrikers Qu Yuan, der in den Jahren 340 bis 278 v. Chr. lebte und dieLieder des Chu schrieb - ein großer Drachenbootwettbewerbveranstaltet.Dieser Wettbewerb findet seit Jahrhunderten in dieser historischenGemeinde statt. Vor dem Rennen gab es eine Zeremonie zur Feier von QuYuan, die viele tausend örtliche Besucher anzog.Am Morgen des 15. Juni brachte ein Mann mit den Familiennamen Qinseinen drei Jahre alten Enkel zum See, auf dem das Rennenstattfindet. "Dies ist in jedem Jahr für unsere Familie etwas, daswir einfach sehen müssen. Ohne die Drachenbootregatta ist das Festnicht vollständig. Zudem ist es wichtig, dass die jüngere Generationetwas über die chinesische Tradition lernt und sie erfährt", sagteer.Des weiteren brachte die Regierung des Landkreises Zigui am 3.Juni ein volkstümliches Melodrama auf Basis der Werke von Qu Yuannach Beijing und präsentierte den Bürgern der chinesischen Hauptstadtein ursprüngliches Kulturfest.Das Singen von Volksliedern ist unter den örtlichen Einwohnerneine beliebte Kunstform. Moderne Texte, welche die Politik der Parteiund soziale Moral wiedergeben, machen die traditionellen Melodien fürdie jüngere Generation attraktiv.Die Kunstgruppierung Zigui Quyuan, die aus 23 Künstlern besteht,flog im Juli 2016 für Vorstellungen nach Kanada. Dies war das ersteMal für die Provinz, dass eine lokale Truppe an einem Kunstfestivalin einem anderen Land teilnahm. Yichang ist zudem ein produktiver Ortfür die Kunst und präsentierte eine Reihe von Vorstellungen aufKanälen der Provinz- und Staatsebene.Die Stadt wurde mit mehr als 400 Kunstpreisen ausgezeichnet.Yichang hat seine kulturelle Visitenkarte national undinternational abgegeben und ist sich seiner kulturellen Identitätsicherer denn je.Bildlinks:http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=314497Pressekontakt:Herr CaoTel.: 86 10 63074558.Original-Content von: Yichang Municipal Government, übermittelt durch news aktuell