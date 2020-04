Tradelink Electronic Commerce: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Tradelink Electronic Commerce weist am 10.04.2020, 12:03 Uhr einen Kurs von 1.06 HKD an der Börse Hong Kong auf. Das Unternehmen wird unter "Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen" geführt.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Tradelink Electronic Commerce entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Tradelink Electronic Commerce investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 9,42 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche IT-Dienstleistungen einen Mehrertrag in Höhe von 8 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Tradelink Electronic Commerce mit einem Wert von 10,05 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "IT-Dienstleistungen" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 33,03 , womit sich ein Abstand von 70 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Tradelink Electronic Commerce-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,17 HKD mit dem aktuellen Kurs (1,07 HKD), ergibt sich eine Abweichung von -8,55 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 1,11 HKD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-3,6 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Tradelink Electronic Commerce ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.