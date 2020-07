Tradegate: Corona löst Trading-Boom aus

Weitere Suchergebnisse zu "Tradegate":

Die Wertpapierhandelsbank Tradegate (WKN: 521690) blickt auf ein äußerst erfolgreiches erstes Halbjahr 2020 zurück. Die Aktie folgt der tollen Entwicklung und etabliert sich bei 44 Euro nahe Rekordniveau.

Während der COVID-19-Krise handelten Anleger so viel wie noch nie. Der Juni war nach dem März der „zweitbeste Monat in der Firmengeschichte“. 5,4 Millionen Transaktionen wurde allein im letzten Monat abgeschlossen, so die Tradegate AG.

Für das gesamte erste Halbjahr beläuft sich die ...





