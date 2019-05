Trade.com expandiert in Deutschland: Ein Live-Center für deutsche Trader

Die führende Trading-Plattform Trade.com eröffnet neues Büro inDeutschland, einem Schlüsselmarkt für CFDs und erleichtert lokalenTradern den Zugang zu FinanzmärktenFrankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Heute hat Trade.com,eine Trading-Plattform von Weltklasse, ein neues Büro in Deutschlanderöffnet, das Online-Trading für lokale Trader noch zugänglichermacht. Kunden können sich jetzt an ein engagiertes, professionellesTeam wenden, das im neuen Frankfurter Büro sitzt. Je nachpersönlichen Bedürfnissen und Finanzzielen können Trader einentsprechendes Konto auf Trade.com anlegen und erhalten zusätzlichmaßgeschneiderte Unterstützung vom Team vor Ort.Dazu meint Herr Roei Gavish, Managing Director bei Trade Capital:"Eine lokale Präsenz ist von zentraler Bedeutung, denn Deutschlandist einer der größten europäischen Märkte für CFDs, der einen stetigwachsenden Strom an erfahrenen Tradern anzieht. Wir möchten einengrößeren Zugang zum deutschen Markt realisieren, indem wir einenTreffpunkt und eine sichere Trading-Umgebung für Trader schaffen."Einzigartige Trading-Tools und exklusive Live-SeminareDie Markteinführung von Trade.com, einem von der Bundesanstalt fürFinanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") zugelassenenFinanzdienstleister, erleichtert den Zugang zum globalenTrading-Ökosystem des Unternehmens von mehr als 2.100 CFDs und bietetdarüber hinaus einen Mehrwert mit Live-Trading-Seminaren für einebreite Palette von Vermögenswerten, einschließlich spezifischerdeutscher Aktien wie Daimler, Deutsche Bank oder Commerzbank.Trade.com bietet exklusive Funktionen wie ein Finanzschulungszentrumsowie fortschrittliche technische Tools und Charts. Das Unternehmenbereitet zudem die Markteinführung von mehreren ausgereiftenSpitzenprodukten vor, dazu Live-Aktien (DMA), IPO-Fonds undthematische Portfolios.Ein Broker mit großen PlänenDazu meint Herr Gavish: "Der Service am Kunden steht imMittelpunkt aller unserer Entscheidungen. Wir möchten Trade.com alsführenden Broker über CFDs hinaus positionieren, indem wir unserenKunden einen vollständige 360-Lösung und noch ausgeklügeltereTrading-Optionen bieten. Unsere Expansion in Deutschland ist erst derAnfang."Trade.com (http://trade.com/) ist eine Marke der Trade CapitalHolding Ltd, die von ihrer hundertprozentigen TochtergesellschaftLead Capital Markets Ltd betrieben, von CySEC, Lizenznummer 227/14,autorisiert und beaufsichtigt und von der FSCA, South Africa FSP Nr.47857, zugelassen wird. Einführungsservices in Deutschland werden vonder Firstlane Securities GmbH (100%ige Tochtergesellschaft der TradeCapital Holding) erbracht, die als gebundener Vermittler derDonauCapital Wertpapier GmbH (BaFin-Registrierung 145890) imöffentlichen Register der BaFin, Registrierung 80164619, registriertist. Einführungsservices im Vereinigten Königreich werden vonLivemarkets Ltd (100%ige Tochtergesellschaft der Trade CapitalHolding) bereitgestellt, die von der Financial Conduct Authority(FCA) Registrierung 738538, zugelassen und beaufsichtigt wird.*Warnhinweis - Investitionen mit hohem Risiko: CFDs sind einkomplexes Instrument und beinhalten ein hohes Risiko für denschnellen Verlust von Geldmitteln aufgrund der Verwendung einesLeverage. 71,36% der Kleinanleger verlieren Geld beim CFD-Handel mitdiesem Anbieter. Sie sollten verstehen, wie CFDs funktionieren und obSie sich ein hohes Verlustrisiko leisten können.Alexandra PontikisZena Media Ltd.alexandrapontikis@zenamedia.com+44-777-900-43-52Original-Content von: Trade.com, übermittelt durch news aktuell