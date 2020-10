Trade Republic und Robinhood sind super für Börseneinsteiger, aber …

Grundsätzlich sind die neuen Broker wie Trade Republic und Robinhood tolle Erfindungen. Mit einer schnellen Anmeldung, niedrigen Gebühren und modernen, einfachen Apps machen Sie die Geldanlage auch mit wenig Startkapital möglich. Das Konzept, mit nur drei Klicks eine Aktie zu erwerben, ist vor allem bei jungen Kunden erfolgreich.

Dass für zwei Drittel der jungen Menschen zwischen 17 und 27 die Altersvorsorge kein Thema ist, zeigt, dass mehr Interesse dieser Generation wünschenswert ist. Zudem geben 67 % der Bundesbürger in einer Befragung der BaFin an, auch bei Negativzinsen nicht in Aktien, Fonds oder andere Wertpapiere zu investieren. Da dadurch sicher Vermögen vernichtet wird, kann man sich eigentlich über jeden neuen Anleger freuen.