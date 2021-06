Trade Desk: Ist es vollbracht?

Weitere Suchergebnisse zu "Nuveen Select":

Der Trade Desk-Kurs wird am 27.06.2021, 01:29 Uhr an der Heimatbörse NASDAQ GM mit 76.02 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Anwendungssoftware".

Die Aussichten für Trade Desk haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Trade Desk für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Trade Desk für diesen Faktor die Einschätzung "Buy". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine negative Veränderung auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Sell"-Einstufung. Damit ist Trade Desk insgesamt ein "Sell"-Wert.

2. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Trade Desk aktuell mit dem Wert 6,45 überverkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Buy". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 19,91. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Buy". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Trade Desk-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 10 "Buy"-, 4 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Trade Desk vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (733,17 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 864,44 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 76,02 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Trade Desk eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

