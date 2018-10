TradeChannel wird Teil der Plattform von Compliance Solutions Strategies

New York (ots/PRNewswire) -Die unternehmenskritischen Lösungen für regulatorischesBerichtswesen und Datenintegration von TradeChannel tragen erheblichzu einer Erweiterung des technologiegestützten Angebots im Bereichregulatorische Compliance von CSS bei. Die Post-TradeEinsatzmöglichkeiten von TradeChannel stärken dasLeistungsversprechen der Lösungen zur Handelsbeobachtung und -analysevon CSS, das derzeit u. a. Positionslimitüberwachung, Offenlegung derwesentlichen Kapitalbeteiligung und Post-Trade Überwachungmiteinschließt. TradeChannel vergrößert außerdem das globaleWirkungsfeld von CSS in den nordischen Märkten und bietet den Kundenvon TradeChannel damit Zugang zur breit gefächerten Suite ausregulatorischen Compliance-Lösungen von CSS und erschließtgleichzeitig neue Märkte für TradeChannel in der EMEA-Region undNordamerika als Teil der größeren RegTech-Plattform."Die Ergänzung durch TradeChannel und seine innovativen Produkteder regulatorischen Compliance passt perfekt zu unserer bestehendenSuite von Best-in-Class Softwarelösungen und -dienstleistungen,"sagte John Lee, Geschäftsführer von CSS. "Das TradeChannel-Team hateinzigartige Fähigkeiten und Fachwissen entwickelt, das es CSS imZuge seiner europäischen Expansion ermöglicht, unserem aktuellenKundenstamm sowie den potentiellen Kunden zusätzlichen Wert zubieten.""Wir freuen uns sehr über die Vielzahl der Möglichkeiten, die sichdurch diesen höchst attraktiven Zusammenschluss ergeben," sagteMikkel Mördrup, Vorstandsvorsitzender von TradeChannel. "Uns wurdeschnell klar, dass CSS und TradeChannel dieselben Werte teilen,wodurch uns die Entscheidung leichtfiel, Teil der CSS-Plattform zuwerden. Wir freuen uns darauf, unseren geschätzten Kunden die großeBandbreite neuer regulatorischer Compliance-Lösungen vorzustellen,die derzeit von CSS angeboten werden."Informationen zu TradeChannelTradeChannel ist ein führendes Software-Unternehmen, das dienordische Finanzwelt mit Software-Lösungen in den BereichenPost-Trade Meldewesen sowie Daten- und Systemintegration unterstützt.Zu seinem Kundenstamm gehören führende Vermögensverwalter,Rentenkassen, Banken und Versicherungsgesellschaften im Norden.TradeChannel hat seinen Sitz in Stockholm, Schweden.Informationen zu Compliance Solutions StrategiesCSS ist eine weltweite RegTech-Plattform, die verschiedeneumfassende und auf einander abgestimmte technologiegestützteregulatorische Lösungen anbietet, die Compliance-Fachleute in dergesamten Finanzdienstbranche unterstützt. Das Lösungsangebot derCSS-Plattform schließt regulatorisches Berichtswesen, regulatorischesDatenmanagement, Handelsüberwachung und Analyse- undCompliance-Dienste mit ein. CSS decken eine große Bandbreite anverpflichtenden regulatorischen und Compliance-Anforderungen weltweitab und bedienen einen Kundenstamm von Vermögensverwaltern,alternativen Anlagefonds, Anlageberatern, Broker-Dealern und Bankenbis hin zu Versicherungen. CSS haben ein globales Wirkungsfeld sowohlin den USA als auch in Europa mit Geschäftsstellen in New York City,Salisbury (CT), Dublin, London, Paris, Stockholm und Amsterdam. Fürweitere Informationen besuchen Sie bitte: www.CSSRegTech.com.Pressekontakt:KontakteMelissa Maleri, CSS Executive VP GlobalMarketingmmaleri@cssregtech.com 860-596-8127Logo -https://mma.prnewswire.com/media/748098/CSS_Logo.jpgOriginal-Content von: Compliance Solutions Strategies, übermittelt durch news aktuell