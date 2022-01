TrackX-Aktie: Ein Knicks, sonst nix?

Der Start in 2022 war bisher eher holprig für die TrackX-Aktie: Der Kurs des Titels ist seit Januar um 11,11 Prozent hinabgepurzelt. In der vergangenen Woche ging es für das Unternehmen jedoch wieder in den Rallye-Modus: 14,29 Prozent stieg der Kurs in den letzten fünf Handelstagen.

In den vergangenen 20 Tagen wurden an der Bourse de Toronto täglich 325,500 TrackX-Anteile gehandelt, was ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung