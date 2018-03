TraceLink Steigert Marktanteil in DACH-Region mit Wachstum von 215% in 2017

Kunden nennen Konnektivität, Effizienz in der Anlaufphase derPartnerschaft und nahtlosen Datenaustausch als entscheidende FaktorenNorth Reading, Massachusetts (ots/PRNewswire) - TraceLink Inc(http://www.tracelink.com/)., das weltweit größte "Track &Trace"-Netzwerk für die Verknüpfung aller Lieferketten im BereichLife Sciences mit Echtzeit-Informationsaustauch für eine besserePatientenversorgung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen in derDACH-Region (Deutschland, Österreich und die Schweiz) im Jahr 2017ein Kunden-Wachstum von 215% verzeichnen konnte.Mit mittlerweile 40 Kunden in Deutschland, Österreich und derSchweiz konnte TraceLink ein Umsatzwachstum von 138% im Geschäftsjahr2017 erzielen. Angesichts steigender Anforderungen des wachsendenKundenstamms in der DACH-Region hat TraceLink sein Team in Europagleichzeitig um 169% ausgebaut, mit derzeit 22 deutschsprachigenTeammitgliedern.Um der Gefahr durch gefälschte Arzneimittel, die sich in dieregulierte Lieferwarenkette einschleichen, angemessen zu begegnen,müssen Unternehmen, die Medikamente herstellen, verkaufen oderverabreichen in der Europäischen Union ab Februar 2019 mit den in derEU-Fälschungsrichtlinie festgesetzten Nachverfolgbarkeits-Richtlinienübereinstimmen. Die Richtlinien betreffen Themen wie dieSerialisierung, Compliance-Reporting und die Pflicht zurVerifizierung. Die DACH-Region zeichnet sich durch eine Vielzahl ankleinen und mittelständischen Life Sciences-Unternehmen zusätzlich zuzahlreichen in Europa beheimateten Pharmakonzernen aus. Deshalb nimmtdie Region eine Schlüsselposition innerhalb des europäischen Marktsein und hat einen hohen Bedarf für Serialisierunglösungen, um dieEU-Fälschungsrichtlinie zu befolgen.TraceLink's DACH-Kunden und Partner kommentierten hierzu:Ortwin Kottwitz, Geschäftsführer der biosyn Arzneimittel GmbH undTraceLink-Kunde: "Wir arbeiten mit Kunden und Partnern in aller Weltund können es uns nicht leisten, Zeit und Ressourcen in den Aufbauindividueller Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zu investieren. Nach einergründlichen Evaluierung mehrerer Lösungsanbieter war klar, dass unsder Vernetzungsansatz von TraceLink die Skalierbarkeit liefernkonnte, die wir brauchten, und uns gleichzeitig eine einfache,schnelle Verbindung in den EU-Hub ermöglichte."Michael Unbehaun, Manager Engineering Projects bei der R-PharmGermany GmbH, ein Partnerunternehmen von TraceLink, fügte hinzu: "AlsAuftragshersteller müssen wir in der Lage sein, eine Vielzahl anKunden miteinander zu verzahnen und dabei Daten sicher und effizientzu verwalten sowie zu teilen. Durch den Zugang zu TraceLink's LifeSciences Cloud können wir für unsere Kunden, die den europäischenMarkt beliefern, im Einklang mit der EU-Fälschungsrichtliniearbeiten. Die Einfachheit der Lösung in Kombination mit unsererproaktiven Arbeitsweise hat uns und unseren Kunden geholfen, dieAnforderungen der EU-Fälschungsrichtlinie vor dem Ablaufen der Fristzu implementieren."Boris Brunow von dem in der Schweiz beheimatetenVerpackungsspezialisten Allpack, ein TraceLink-Kunde, kommentierte:"Unsere Partnerschaft mit TraceLink hat es uns ermöglicht, Daten zurSerialisierung effizienter zu verwalten und zu teilen, indem wirveraltete Prozesse zum Datentransfer eliminiert haben und dieAnlaufphase der Zusammenarbeit mit unseren Kunden vereinfacht haben.Wir hatten potenzielle Partner über einen Zeitraum von zwei Jahrenevaluiert und uns letztlich aufgrund des Netzwerk-Ansatzes und ihremFokus auf den Pharmasektor für TraceLink entschieden.""Die Frist für die Einhaltung der EU-Fälschungsrichtlinie ist nunweniger als ein Jahr entfernt. Dies ruft Unternehmen dazu auf, nunaktiv die Einhaltung der regulatorischen Anforderungen undSerialisierungsvorschriften vorzubereiten. Mehr als 190 Unternehmenserialisieren bereits mit TraceLink's Hilfe und mit mehr als 265.000Partnern in unserem Netzwerk sind wir gut positioniert, um einesteigende Zahl an Unternehmen aller Größen in Deutschland, Österreichund der Schweiz zu unterstützen," erklärte Shabbir Dahod, Presidentund CEO von TraceLink. "Auf organisatorischer Ebene sind nun mehrMitarbeiter bei TraceLink auf die Märkte der DACH-Region fokussiert,als einige unserer Wettbewerber Mitarbeiter insgesamt haben. Diesgibt uns einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil, da wir diespezifischen Anforderungen der Pharmakonzerne und Auftragsherstellerder gesamten Region abdecken können."Um Unternehmen der DACH-Region sowie aus dem gesamten EU-Raum beider Einhaltung von Richtlinien und bei Herausforderungen in derSerialisierung zu unterstützen, veranstaltet TraceLink die KonferenzFutureLink (https://www.tracelink.com/futurelink-munich/about) inMünchen vom 5. bis 7. Juni 2018. Die FutureLink ist die größtejährlich stattfindende Branchenkonferenz für Führungskräfte undEntscheider aus den Bereichen Commercial und Operations derpharmazeutischen Industrie und des Gesundheitssektors. Die Tagungbietet fokussierte Lernsessions für eine Bandbreite anEntscheidungsträgern, um Strategien für die Einhaltung der rasch aufSie zukommenden Frist zur EU-Fälschungsrichtlinie abzuleiten. Darüberhinaus wird der Wandel von Analog-zu-Digital beim Datenaustauschinnerhalb der pharmazeutischen Industrie und des Gesundheitssektorsinsgesamt im Fokus der Diskussion stehen. Registrieren Sie sich jetztfür die FutureLink-Konferenz in München(https://www.tracelink.com/futurelink-munich/about).Wollen Sie mehr erfahren, wie Sie globale Richtlinien in derpharmazeutischen Industrie fristgerecht einhalten und ihr Unternehmenmit flexiblen Serialisierungs-, Track & Trace-Lösungen undBerichtsplattformen für die regulatorischen Anforderungen in den USA,der EU und anderen Regionen rüsten können. Dann registrieren Sie sichfür unseren kommenden TraceLink EU-Workshop in 2018(https://www.tracelink.com/events/) oder besuchen Sie:www.tracelink.com.Weiterführende Informationen zu TraceLinkTraceLink ist das weltweit größte "Track & Trace"-Netzwerk für dieLieferketten im Bereich Life Science und zur Eliminierung gefälschterverschreibungspflichtiger Arzneimittel vom weltweiten Markt. FührendeUnternehmen vertrauen auf die "Life Sciences Cloud" von TraceLink, umvollständige weltweite Konnektivität, Transparenz undRückverfolgbarkeit bei Arzneimitteln zu erzielen - vom Wirkstoff bishin zum Patienten. Mit einer einzelnen Point-and-click-Schnittstellezur "Life Sciences Cloud" entsteht ein Lieferketten-Kontrollzentrum,das die Informationen, Erkenntnisse und Zusammenarbeit liefert bzw.ermöglicht, die nötig sind, um über weltweite Liefer-, Herstellungs-und Vertriebsabläufe hinweg die Leistung zu steigern und Risiken zureduzieren. Die "Life Sciences Cloud" wurde bereits mit zahlreichenBranchenpreisen ausgezeichnet, darunter dem "Technology Fast 500" vonDeloitte (Platz 149 im Jahr 2016), dem "Amazon AWS Global Start-UpChallenge Grand Prize" und dem "Edison Award for Innovation in HealthManagement". 