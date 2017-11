Köln (ots) - Bereits im vierten Jahr in Folge hat derSpielwarenhändler Toys"R"Us den RTL Spendenmarathon 2017 fürnotleidende Kinder in Deutschland und der ganzen Welt unterstützt.Zugunsten der Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V. überreichte dasUnternehmen im Rahmen der Charity-Sendung am 24. November 2017 einenScheck in Höhe von 70.000 Euro zugunsten der zahlreichenKinderhilfsprojekte der karitativen Einrichtung. Weitere 1.600 Eurokamen während der Live-Sendung durch die Versteigerung der"Trojanischen Toys"R"Us Großgiraffe" zusammen, die ebenfalls derInitiative zugutekommen.Der gespendete Betrag beinhaltet den Erlös aller vom 13. Oktoberbis 23. November 2017 verkauften Plüsch-Giraffen "Geoffrey" in dendeutschen sowie österreichischen Toys"R"Us Märkten. Darüber hinaussind die Einnahmen der Versteigerung von 30 Giraffen-Großfiguren ausder in Köln veranstalteten Jubiläumsaktion "Großstadtsafari"anlässlich des 30. Geburtstags des Spielwarenhändlers im Sommerdiesen Jahres in die Spende eingeflossen. Die Gesamtsumme wurde vonToys"R"Us nochmals aufgerundet."Wir freuen uns sehr, dass sich unsere Kunden in den Märkten alsauch die Teilnehmer der Auktionen für die Großfiguren mit so vielEngagement für den guten Zweck beteiligt haben", so Marie-Charlottevon Heyking, PR-Managerin bei Toys"R"Us Central Europe. "Wir sindüberwältigt von der Resonanz und Spendenbereitschaft und besondersfroh darüber, dass unsere Jubiläums-Figuren maßgeblich dazu beitragenkonnten."Detlef Mutterer, Geschäftsführer von Toys"R"Us in Zentraleuropa,war beim mittlerweile 22. RTL Spendenmarathon dabei und berichtet vonder Partnerschaft zur Stiftung: "Für uns als Unternehmen, das sichtagtäglich mit den Bedürfnissen von Familien und Kindern beschäftigt,ist die Unterstützung des Engagements von RTL und den beteiligtenHelfern eine Herzensangelegenheit. Gerade vor dem nahendenWeihnachtsfest ist es uns wichtig, den Blick dorthin zu werfen, wodas Wohl der Kinder keine Selbstverständlichkeit ist und für unsgrundlegende Dinge leider nicht gegeben sind - in Deutschland sowieweltweit. Wir freuen uns deshalb besonders über den Erfolg desSpendenmarathons in diesem Jahr, der gemeinsam von dem Initiator RTLund Unternehmen, Prominenten sowie allen Spendern zuhause erstmöglich geworden ist."Über TOYS"R"USToys"R"Us ist mit über 1.800 Märkten in 37 Ländern der weltweiteMarktführer im Handel mit Spielwaren und Babyartikeln. Imdeutschsprachigen Raum unterstreichen mehr als 90 Stores, sowiejeweils landeseigene Onlineshops die marktführende Rolle desUnternehmens auch in Zentraleuropa. Mit seinem breit gefächertenAngebot bekannter Hersteller- und leistungsstarker Eigenmarken ausden Bereichen Spielwaren, Multimedia, Outdoor und Baby führtToys"R"Us das umfangreichste Sortiment der Branche. Durch attraktiveKundenvorteilsprogramme, hohe Servicestandards und Produktqualität zugünstigen Preisen bietet das Toys"R"Us Konzept den Kunden einengroßen Mehrwert. Besuchen Sie uns doch auch einmal im Internet unterwww.toysrus.de.Pressekontakt:Toys"R"Us GmbHMarie-Charlotte von HeykingPublic RelationsKöhlstraße 8D-50827 KölnTel.: 0049 / 221 / 5972 - 418E-Mail: heykingm@toysrus.comOriginal-Content von: TOYS "R" US GmbH, übermittelt durch news aktuell