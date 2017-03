Köln (ots) - Mit sofortiger Wirkung übernimmt Detlef Mutterer dieGeschäftsführung für die Toys"R"Us Gesellschaften in Zentraleuropa(Deutschland, Österreich und Schweiz) sowie Polen. Seit 2008 ist erfür das Handelsunternehmen Toys"R"Us tätig und berichtet in seinerneuen Funktion direkt an Kevin Macnab, President International. Fürden Bereich Einkauf übernimmt Elke Lauf, die ebenfalls bereits seit2008 für Toys"R"Us tätig ist, mit sofortiger Wirkung die Funktion desGeneral Merchandise Managers für Zentraleuropa. Darüber hinaus wirdsie weiterhin verschiedene Initiativen im Bereich Merchandise aufpaneuropäischer Ebene vorantreiben.Mit der Berufung von Detlef Mutterer als Geschäftsführerrealisiert Toys"R"Us die international neu konzipierte Struktur desUnternehmens zur Stärkung der lokalen Märkte und zielgenauenBedienung der individuellen Anforderungen der Länder. Im Zuge desAusscheidens von Dr. Wolfgang Link als President Europe im Februar2017 stellt Toys"R"Us die Weichen zugunsten einer dezentralisiertenFührungsstruktur europaweit um. Mit Fokus auf die Bereiche CustomerExperience, Merchandising, Marketing & Branding, Channels sowieExpansion soll Wachstum generiert und eine positive Trendwendeerreicht werden. Die Umstellung der Unternehmensstruktur mitländerbasierter Führung erfolgt ebenfalls in den kommenden Wochensukzessive in den übrigen europäischen Ländergesellschaften.Über TOYS"R"USToys"R"Us ist mit über 1.600 Märkten in 37 Ländern der weltweiteMarktführer im Handel mit Spielwaren und Babyartikeln. Imdeutschsprachigen Raum unterstreichen mehr als 90 Stores sowiejeweils landeseigene Onlineshops die marktführende Rolle desUnternehmens auch in Zentraleuropa. Mit seinem breit gefächertenAngebot bekannter Herstellermarken und leistungsstarker Eigenmarkenaus den Bereichen Spielwaren, Multimedia, Outdoor und Baby führtToys"R"Us das umfangreichste Sortiment der Branche. Durch attraktiveKundenvorteilsprogramme, hohe Servicestandards und Produktqualität zugünstigen Preisen bietet das Toys"R"Us Konzept den Kunden einengroßen Mehrwert. Besuchen Sie uns doch auch einmal im Internet unterwww.toysrus.de.Pressekontakt:Toys"R"Us GmbHMarie-Charlotte von HeykingPublic RelationsKöhlstraße 8D-50827 KölnTel.: 0049 / 221 / 5972 - 418E-Mail: heykingm@toysrus.comOriginal-Content von: TOYS "R" US GmbH, übermittelt durch news aktuell