Frankfurt (ots) -Am 27. November sowie 1. und 2. Dezember 2017 feiert Toys"R"Us mitbunten Mitmach-Aktionen und attraktiven Angeboten die Eröffnung deskomplett erneuerten Marktes im NordWestZentrum in Frankfurt. Auf mehrals 2.000 Quadratmetern bietet der Spielwarenhändler in seinemdritten Fun Experience Markt in Zentraleuropa ein großes Sortiment anSpielwaren und Babyartikeln sowie ein neuartiges Einkaufserlebnis fürGroß wie Klein.Am 27. November 2017 ist es soweit: Der SpielwarenhändlerToys"R"Us eröffnet am Standort Frankfurt nach Umbau seinen drittenFun Experience Markt in Zentraleuropa. Auf einer Fläche von mehr als2.000 Quadratmetern finden Kunden im NordWestZentrum bei Toys"R"Useine große Auswahl von rund 12.000 Artikeln, darunter Spielwarensowie Baby-, Outdoor-, Multimedia- und Sportartikel. Präsentiertwerden diese im komplett neuen Look & Feel: Das moderne FunExperience Ladenbaukonzept zeichnet sich durch breite Verkaufsgänge,niedrige Regale sowie eine optimierte Boden- und Wandgestaltung ausund sorgt für ein Wohlfühlambiente beim Familieneinkauf. Darüberhinaus lassen Spaß- und Mitmachelemente zum Anfassen sowie eineSelfie-Station die Herzen der kleinsten Besucher höherschlagen. Wertraut sich beispielsweise an den drei Meter langen Baby-T-Rex heran?Und wer Mickey Maus und seine Freunde liebt, wird vom "MagischenSpiegel" fasziniert sein.Wie Toys"R"Us die Feierlichkeiten zur Eröffnung begeht, berichtetVerkaufsleiter Michael Leweke, verantwortlich für die Region Süd/Westbei Toys"R"Us: "Das gesamte Filialteam freut sich sehr, dass wirgemeinsamen mit treuen Bestandskunden, aber auch neuen Besuchern dieEinweihung unserer brandneuen Filiale feiern dürfen. Für Kinder gibtes bei uns sowohl am 27. November als auch am Wochenende vom 1. bis2. Dezember 2017 ein buntes Programm mit Ballonkünstler,Kinderschmink-Aktion und Spielstationen zum Mitmachen. Erwachsenekönnen sich auf besondere Eröffnungsangebote freuen, diebeispielweise beim Kauf des einen oder anderen Weihnachtsgeschenksden Geldbeutel schonen."Vorbeischauen lohnt sich auf jeden Fall - bei den Feierlichkeitenzur Neueröffnung des Toys"R"Us Fun Experience Marktes imNordWestZentrum in Frankfurt am 27. November sowie am 1. und 2.Dezember 2017.Über TOYS"R"USToys"R"Us ist mit über 1.800 Märkten in 37 Ländern der weltweiteMarktführer im Handel mit Spielwaren und Babyartikeln. Imdeutschsprachigen Raum unterstreichen mehr als 90 Stores, sowiejeweils landeseigene Onlineshops die marktführende Rolle desUnternehmens auch in Zentraleuropa. Mit seinem breit gefächertenAngebot bekannter Hersteller- und leistungsstarker Eigenmarken ausden Bereichen Spielwaren, Multimedia, Outdoor und Baby führtToys"R"Us das umfangreichste Sortiment der Branche. Durch attraktiveKundenvorteilsprogramme, hohe Servicestandards und Produktqualität zugünstigen Preisen bietet das Toys"R"Us Konzept den Kunden einengroßen Mehrwert. Besuchen Sie uns doch auch einmal im Internet unterwww.toysrus.de.