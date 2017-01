Köln (ots) - Bei der 9. Verbraucherwahl zum "Händler des Jahres2016*" belegte Toys"R"Us in Deutschland zum wiederholten Mal den 1.Platz in der Kategorie "Spielwaren". Bei den "Webshop Awards" für diebesten Online-Shops setzte sich Toys"R"Us in dieser Kategorieebenfalls gegen den Wettbewerb durch.Mehr als 84.000 Verbraucher haben bei der Wahl zum "Händler desJahres 2016*" abgestimmt und Toys"R"Us in Deutschland auf Platz 1 inder Kategorie "Spielwaren" gewählt. Zudem wurden zum zweiten Mal inFolge die "Webshop Awards" für die besten Online-Shops vergeben.42.600 Verbraucher stimmten dabei mit über 60.000 Bewertungen ab.Toys"R"Us setzte sich auch hier in der Kategorie "Spielwaren" mit demSieg gegen den Wettbewerb durch."Wir danken unseren Kunden für ihr Engagement bei der Wahl zum'Händler des Jahres 2016' und freuen uns sehr, mit der Auszeichnungan die Erfolge der Vorjahre anknüpfen zu können. Für die Arbeitunserer Mitarbeiter in den Märkten als auch unseres Teams vomOnline-Shop ist der Kategoriensieg ein positives Zeichen und zeigtuns, dass wir auf dem richtigen Kurs sind", erklärt Detlef Mutterer,Sprecher der Geschäftsführung von Toys"R"Us Central Europe.Der Toys"R"Us Online-Shop bietet unter www.toysrus.de ebenso wiedie einzelnen Filialen vor Ort ein breit gefächertes Sortiment ausSpielwaren, Babybedarf, Multimedia- und Outdoor-Artikeln. ZahlreicheServices sorgen für ein unbeschwertes Einkaufserlebnis, darunterbeispielsweise das kostenfreie Angebot "Click & Collect", bei demSpielwaren und Babyartikel im Online-Shop bequem von Zuhause ausausgewählt und bestellt werden. In der Regel nur zwei Stunden späterstehen sie zur Abholung im Markt bereit.Über die Wahl zum "Händler des Jahres 2016*" in DeutschlandBei der Online-Umfrage von Q&A Research BV zum "Händler des Jahres2016*" gingen im Befragungszeitraum vom 1. April bis 30. September2016 insgesamt 154.680 Bewertungen hinsichtlich der neunGütekriterien "Preis-Leistungs-Verhältnis", "Aktionen und Angebote","Sortiment", "Innovation", "Service", "Fachkunde", "Personal","Kundenfreundlichkeit", "Personal und Atmosphäre" ein. Es wurdeninsgesamt 350 Handelsketten in 31 Kategorien bewertet. Zur Wahlstanden dabei Handelsketten mit mindestens 7 Filialen in Deutschland.* Mehr Informationen unter www.haendlerdesjahres.deÜber TOYS"R"USToys"R"Us ist mit über 1.600 Märkten in 35 Ländern der weltweiteMarktführer im Handel mit Spielwaren und Babyartikeln. Imdeutschsprachigen Raum unterstreichen mehr als 90 Stores sowiejeweils landeseigene Onlineshops die marktführende Rolle desUnternehmens auch in Zentraleuropa. Mit seinem breit gefächertenAngebot bekannter Herstellermarken und leistungsstarker Eigenmarkenaus den Bereichen Spielwaren, Multimedia, Outdoor und Baby führtToys"R"Us das umfangreichste Sortiment der Branche. Durch attraktiveKundenvorteilsprogramme, hohe Servicestandards und Produktqualität zugünstigen Preisen bietet das Toys"R"Us Konzept den Kunden einengroßen Mehrwert. Besuchen Sie uns doch auch einmal im Internet unterwww.toysrus.de.Pressekontakt:Toys"R"Us GmbHMarie-Charlotte von HeykingPublic RelationsKöhlstraße 8D-50827 KölnTel.: 0049 / 221 / 5972 - 418E-Mail: heykingm@toysrus.comOriginal-Content von: TOYS "R" US GmbH, übermittelt durch news aktuell