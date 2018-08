Köln (ots) - Der Spielwarenhändler Toys"R"Us macht deutlich, dasser nicht beabsichtigt seinen Standort in Neuss bei Düsseldorf zuverlassen und auch vor Ort weist alles auf einen Verbleib in Neusshin, so bereiten sich die Mitarbeiter in der Filiale am HolzheimerWeg gerade emsig auf die anstehende Weihnachtssaison vor. Entgegender Berichterstattungen über eine ungewisse Zukunft desSpielwarengeschäfts, bleibt der Spielwarenhändler dem Rheinland auchin Neuss erhalten.Nach dem Verkauf von Toys"R"Us in der DACH-Region an den irischenSpielwarenhändler Smyths Toys Superstores, im April dieses Jahres,gab es immer wieder Spekulationen um Filialschließungen der Kette.Zuletzt war dies im rheinländischen Neuss der Fall. Doch allenEndzeithypothesen zum Trotz, entwickelt sich das Unternehmen positivund behauptet seine gute Marktposition auch weiterhin."Handel ist Wandel - und gerade im heutigen, digitalen Zeitalterstellt man sich auf schnelle Veränderungen ein. In unserem Fallbedeutet das, dass wir positiv in die Zukunft schauen können. Mit derÜbernahme durch Smyths Toys haben wir die Möglichkeit weiter zuwachsen und unser Geschäft solide und großflächig auszubauen", soDetlef Mutterer, Managing Director von Toys"R"Us Central Europe. Indiesem Zusammenhang gab das Unternehmen kürzlich bekannt, dass es einneues Managementprogramm für seinen Vertrieb aufgelegt hat und auchin Sachen Ausbildung ist der Spielwarenhändler Vorreiter. So wirdToys"R"Us ab August als einer der ersten Pioniere den neuenAusbildungsberuf Kauffrau/-mann im E-Commerce anbieten. " Mit demneuen Ausbildungsangebot zeigt Toys"R"Us, in welche Richtung wir inZukunft gehen wollen und werden.", sagt Detlef Mutterer weiter.Darüberhinaus sind natürlich die Vorbereitungen auf dasWeihnachtsgeschäft bereits in vollem Gange: Die derzeit laufendegroße "Sale-Aktion" schafft Platz für umfangreiche, heiße undbrandneue Saisonware. So verrät Detlef Mutterer, dass die von vielenSchenkern so lang ersehnte Hilfestellung, die sogenannte"Hot-Toy-Liste", in diesem Jahr bereits im August veröffentlich wird.Dies soll allen Weihnachtsmannhelfern bei der Suche nach einemgeeigneten Geschenk ausreichend Zeit geben, etwas Passendes zufinden.Fazit: Weihnachten für Groß und Klein ist gesichert, denn dergrößte Weihnachtsmannhelfer, Toys"R"Us, freut sich auch in diesemJahr bei der Erfüllung der Wünsche zu unterstützen - in Neuss genausowie in den zahlreichen anderen Filialen in Deutschland, Österreichund der Schweiz.Über Smyths ToysSmyths Toys wurde vor mehr als dreißig Jahren gegründet und istheute - mit mehr als 110 Standorten - der führendeMultichannel-Spielwareneinzelhändler im englisch-sprachigen Europa.Smyths Toys ist ein Familienunternehmen. Die Märkte, Marken, Katalogeund die Fernsehwerbung von Smyths sind außerordentlich beliebt beiKunden jeden Alters. Im vergangenen April hat Smyths Toys alleToys"R"Us Filialen und Onlineshops in der DACH-Region (und denOnlineshop in den Niederlanden) übernommen. Die Transaktion mitToys"R"Us macht Smyths Toys zum größten Spielwareneinzelhändler inEuropa.Über TOYS"R"USToys"R"Us nimmt im deutschsprachigen Raum mit derzeit 93 Filialensowie jeweils landeseigenen Onlineshops eine marktführende Rolle imHandel mit Spielwaren und Babyartikeln ein. Mit seinem breitgefächerten Angebot aus den Bereichen Spielwaren, Multimedia, Outdoorund Baby führt Toys"R"Us das umfangreichste Sortiment der Branche.Durch attraktive Kundenvorteilsprogramme, hohe Servicestandards undProduktqualität zu günstigen Preisen bietet das Toys"R"Us Konzept denKunden einen großen Mehrwert. Besuchen Sie uns doch auch im Internetunter www.toysrus.de.Pressekontakt:Toys"R"Us GmbHMarie-Charlotte von HeykingPublic RelationsKöhlstraße 8D-50827 KölnTel.: 0049 / 221 / 5972 - 420E-Mail: presse@toysrus.comOriginal-Content von: TOYS "R" US GmbH, übermittelt durch news aktuell