Toyota und Subaru entwickeln Plattform für Elektrofahrzeuge / Basis für Limousinen und SUV-Modelle mit Elektroantrieb (FOTO)

Tokio/Friedberg - (ots) -Die Toyota Motor Corporation und die Subaru Corporation haben diegemeinsame Entwicklung einer Plattform für batterieelektrischeFahrzeuge sowie eines C-Segment-SUV-Modells mit Elektroantrieb fürbeide Marken vereinbart. Die Unternehmen bringen ihre jeweiligenStärken in die Zusammenarbeit ein: Während Subaru insbesondere seinelangjährige Allradkompetenz mitbringt, steuert Toyota seineElektrifizierungstechnologien bei, um Unternehmen zusammenzubringen,die die gleichen Ziele teilen. In der neuen Kooperation stellen sichdie beiden Partner der Aufgabe, attraktive Produkte mit einerAnziehungskraft zu entwickeln, die nur Fahrzeuge mit Elektroantriebbieten können.Seit der ersten Verständigung über eine Zusammenarbeit im Jahr2005 haben Toyota und Subaru ihre Kooperation auf zahlreichen Feldernvertieft, unter anderem in Entwicklung, Produktion und Vertrieb.Beispiele für den Erfolg der Partnerschaft sind die gemeinsameEntwicklung der Sportwagen Toyota GT86 und Subaru BRZ sowie dieMarkteinführung des Subaru Crosstrek Hybrid in den USA, in dessenPlug-in-Technik das Hybrid-Know-how von Toyota steckt.Die Automobilindustrie befindet sich mitten in einem grundlegendenWandel. Vor dem Hintergrund der vielfältigen Herausforderungen in denBereichen Konnektivität, autonomes oder unterstütztes Fahren, neueMobilitäts- und Carsharing-Dienste sowie elektrifizierte Antriebe undKomponenten müssen Subaru und Toyota ihre technische Entwicklung ineinem breiteren Spektrum denn je vorantreiben. Die heutebekanntgegebene Vereinbarung markiert dabei eine neue Ära derZusammenarbeit.Die neue Kooperation konzentriert sich vor allem auf dendringenden Bedarf an Lösungen im Bereich der elektrifiziertenAntriebe und Komponenten. Hier bestehen erhebliche regionaleUnterschiede bei Energieversorgung, Umweltgesetzen, Infrastruktur undMarktanforderungen. Für die jeweiligen Märkte müssen daher schnellund effizient passende Produkte entwickelt werden. Für eineerfolgreiche Vermarktung batterieelektrischer Fahrzeuge sind zudemBatterien mit hoher Kapazität erforderlich; auch die Nachfrage nachBatterien erreicht bei zunehmender Verbreitung von Elektrofahrzeugeneine neue Dimension. Darüber hinaus sind neue Vertriebsansätzenotwendig, die die tatsächliche Nutzung, die maximale Reichweite unddie örtliche Ladeinfrastruktur berücksichtigen. Diese und weitereAspekte sorgen für eine Vielzahl von Herausforderungen im Hinblickauf Kosten, Bereitstellung und Verkaufswege.Um schnell auf die unterschiedlichen Marktbedürfnisse undHerausforderungen reagieren zu können, ist nach Überzeugung vonToyota und Subaru ein neues Geschäftsmodell erforderlich, das sichüber industrielle Grenzen hinweg mit anderen Instanzen verbindet, diedie gleichen Ziele verfolgen. Als erster Schritt in diese Richtungbündeln beide Unternehmen ihre jeweiligen Stärken, um gemeinsam einePlattform für batterieelektrische Fahrzeuge zu entwickeln. Dieselässt sich als Basis für verschiedene Fahrzeugtypen, darunterLimousinen und SUV-Modelle des C- und D-Segments, sowie für eineeffiziente Entwicklung von Modellderivaten nutzen.Hinweis von Subaru:Als Folge dieser Vereinbarung mit Toyota wird Subaru seinebestehenden Entwicklungsressourcen im Bereich Elektrofahrzeuge in dasneue gemeinsame Projekt verlagern. Innerhalb dieses neuen Rahmenswird Subaru weiterhin an der Entwicklung eines attraktivenSUV-Modells mit Elektroantrieb für die Subaru-Kunden arbeiten undgleichzeitig die Effizienz in Entwicklung, Einkauf und weiterenBereichen verbessern.