Toyota setzt Produktionsziel herauf - Nachfrage aus China treibt an

Weitere Suchergebnisse zu "Toyota Motor":

TOKIO (dpa-AFX) - Der japanische Autobauer Toyota fährt wegen einer starken Nachfrage seine Produktion stärker nach oben.



Insgesamt sollen Toyota und seine Töchter Daihatsu und Hino in diesem Jahr statt der bisher prognostizierten rund 10,4 Millionen Fahrzeuge nun etwa 10,6 Millionen Wagen fertigstellen, sagte ein Toyota-Sprecher am Donnerstag. Vor allem die konzerneigene Luxusmarke Lexus, die Sportgeländewagen vom Typ C-HR und die Limousine Camry würden stärker nachgefragt.