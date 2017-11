Toyota ist erneuter Gesamtsieger bei herstellereigenen Kfz-Versicherungen (FOTO)

Köln (ots) -Die Toyota Versicherung wurde gerade zum siebten Mal alsbundesweit beste markengebundene Kfz-Versicherung gekürt. Ihreausgezeichneten Leistungen bei Prämien, Produkten und Service werdenvom AUTOHAUS VersicherungsMonitor 2017/2018 bestätigt.Das Wichtigste in Kürze:- Die Toyota Versicherung bleibt Branchenprimus derHerstellerversicherungen, so das Ergebnis im AUTOHAUSVersicherungsMonitor 2017/2018.- Studie ermittelt die höchsten Zufriedenheitswerte bei Kfz-Handelund Kunden. Erstmals werden Kundenbeschwerden/Imagekriterien indie Bewertung einbezogen. Hier erhält die Toyota VersicherungBestnoten in allen Kriterien.- Die Leistungsstärken bleiben bestehen: Vielzahl anSonderaktionen, fachliche Kompetenz, erstklassigeServicebetreuung. In der Summe Bestnoten bei 28 der insgesamt 30Einzelkriterien, Gesamtnote 1,61.- Die unabhängige Marktstudie führt das Fachmedium AUTOHAUS desSpringer-Verlags seit neun Jahren durch. Die Toyota Versicherungist zum siebten Mal Gesamtsieger.Die Toyota Versicherung ist im AUTOHAUS VersicherungsMonitor2017/2018 erneut als bundesweit beste markengebundeneKfz-Versicherung ausgezeichnet worden. Wer die prämierte ToyotaVersicherung für seinen Toyota noch nicht abgeschlossen hat, kann undsollte das jetzt in Angriff nehmen: Der Stichtag 30. November unddamit die Möglichkeit für einen bequemen Wechsel zur bestenKfz-Versicherung steht bevor.Toyota Versicherung bleibt Branchenprimus bei Preis/Leistung undService:Bereits zum siebten Mal ermittelte die Studienreihe AUTOHAUSVersicherungsMonitor die Toyota Versicherung als Gesamtsieger unterden Herstellerversicherungen. Damit ist die Toyota Kfz-Versicherungeindeutig Branchenbeste in der bislang neunjährigen, unabhängigenStudienreihe, die vom Fachmedium AUTOHAUS des Springer-Verlagsdurchgeführt wird. Mit Bestnoten bei 28 von insgesamt 30Einzelkriterien und einer Gesamtnote von 1,61 setzt sich Toyotaerneut klar ab vom Wettbewerb, und dabei vor allem von denKfz-Versicherungen deutscher Automarken.Wie die Marktstudie zeigt, sind die wettbewerbsfähigenVersicherungsprämien eine deutliche Stärke im Vergleich zumMarktdurchschnitt (Toyota knapp eine Note besser). Udo Jüngling,Geschäftsführer des Toyota Versicherungsdienst erklärt hierzu, dassToyota Kunden von vielen fahrzeugbezogenen Sonderaktionen profitierenAls Beispiele nennt Jüngling das AYGO Kombiangebot aus Versicherungplus Finanzierung sowie den Toyota Safety Sense-Nachlass auf das invielen Fahrzeugen eingebaute Sicherheitssystem. Und ein weiteresExtra der Toyota Versicherung findet Anklang bei Kunden: die günstigeZweitwageneinstufung, bei der das Erstfahrzeug nicht zwangsläufig beiToyota versichert sein muss. Insgesamt gehöre die Toyota Versicherungheutzutage als fester Bestandteil zum Fahrzeugangebot dazu; die sehrenge Zusammenarbeit mit Toyota Handel, Toyota Deutschland sowie derToyota Kreditbank zahle sich für den Toyota Kunden eindeutig aus,betont Jüngling.Bestes Standing bei Kunden und Handel:Neben den Konditionen stimmt aber auch vor allem der top Service.Ebenso tragen die transparente Produktstruktur, die klareKundenkommunikation und die Betreuungsqualität zum guten Abschneidender Toyota Versicherung bei, so das Ergebnis der Marktstudie.Bestnoten gibt es außerdem für die Einzelkriterien derSchadenregulierung und die nachvollziehbaren Schadensabzüge, außerdemfür die hohe Kompetenz und Freundlichkeit der Mitarbeiter im Außen-und insbesondere auch im Innendienst. Laut Studie verzeichnen dieToyota Autohäuser die geringste Quote an Kundenbeschwerden. Das Imageder Herstellerversicherungen ließ der AUTOHAUS VersicherungsMonitorin 2017 erstmals bewerten. Das Ergebnis verwundert nicht: In allenhier bewerteten Einzelkriterien ist die Toyota Versicherung an derSpitze.Nachweislich nichts zu meckern - und apropos Schadenabwicklungnoch eine Ergänzung: Die Toyota Vertragspartner wurden vom DeutschenInstitut für Servicequalität und n-tv mit dem DeutschenFairness-Preis 2017 ausgezeichnet.Auch bei der Kfz-Versicherung kann der Kunde ganz auf die ToyotaQualität vertrauen und das insbesondere in Sachen Kfz-Schutz.Risikoträger der Toyota Versicherung ist die Aioi Nissay DowaInsurance Company of Europe Ltd., einer der größten undleistungsstärksten Risikoträger Asiens.Steigen Sie um: Beratung und Abschluss im Autohaus:Kunden sollten am besten im Toyota Autohaus nach aktuellenAktionen fragen und sich dort den passenden Tarif je nach Bedarf undFahrzeug kalkulieren lassen, empfiehlt Udo Jüngling. EinAngebotsvergleich lohnt sich auf jeden Fall, betont Jüngling mitBlick auf den Wechselstichtag 30. November für laufende Verträge. Unddas gilt für alle Kunden. Denn der Handel kann die besteherstellereigene Kfz-Versicherung auch den Gebrauchtwagenkunden bzw.für andere Fabrikate anbieten. Neufahrzeuginteressenten finden dieaktuellen Aktionsangebote für Neufahrzeuge auf der Toyota Website.Über den AUTOHAUS VersicherungsMonitor:Durchgeführt wird die unabhängige Studienreihe vom BranchenmagazinAUTOHAUS, einem Fachmedium des Springer-Verlags, unterstützt vom TÜVNord. Die Studienreihe läuft seit nunmehr neun Jahren; die ToyotaVersicherung zählte bis dato in jedem Jahr zur Gruppe derTop-Platzierten, dabei sieben Mal als Gesamtsieger. Rund 1.000Markenhändler benoten die Leistungen ihrer markengebundenenKfz-Versicherungen und deren Risikoträgern sowie weitererunabhängiger Assekuranzpartner des Kfz-Handels. 