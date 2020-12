Toyota Motor Aktie: 8 Fragen an den Nikola-Fertigungsleiter Mark Duchesne!

Die ersten beiden Taten in Mark Duchesnes Fertigungskarriere kamen bei der zugeknöpften Toyota Motor Corp. (NYSE:TM): 22 Jahre lang hielt er sich an prozessgesteuerte, kastenförmige Prinzipien. Dann folgten fünf Jahre mit viel Freiraum bei Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA), wo jeder Tag ein Abenteuer war. “Wir wussten nicht unbedingt, was wir von einem Tag auf den anderen taten”, sagt er über das Leben ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >