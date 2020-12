Toyota: Hammer Neuigkeiten!

Toyota Motor Corp. (NYSE:TM) verwendet Brennstoffzellen-Stacks der zweiten Generation aus ihrem PKW 2021 Mirai für interne Tests in seriennahen Lastwagen der Kenworth-Klasse 8. In der Zwischenzeit übergibt der japanische Autohersteller Schwerlast-Lkw mit Brennstoffzellen, die 2019 vorgestellt werden, an Kunden zur Demonstration.

Das neue elektrische Brennstoffzellen-System passt ein Kenworth T680-Fahrgestell für einen kompakteren Wasserstoff-Speicherschrank mit sechs Wasserstofftanks hinter dem Fahrerhaus an. Eine leistungsfähigere ...



