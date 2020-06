Toyota Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Toyota lag mit seinen Jahreszahlen im Rahmen unserer Erwartungen. Bei einem Umsatz leicht unter Vorjahresniveau zog der Gewinn um 10,3% an. Die operative Marge in der AutoSparte verbesserte sich von 7,5 auf 7,6%. Umsatzmäßig besser abgeschnitten hat der Konzern nur in Japan. Aber auch in den anderen Regionen gab es nur geringfügige Einbußen. Der Absatz schrumpfte um 1,4% auf 10,46 Mio ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



