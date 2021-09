Toyota-Aktie: Will Technologie für autonomes Fahren vorantreiben!

Überblick Die Tochtergesellschaft der(NYSE:TM), Woven Planet Holdings, Inc., hat den im Silicon Valley ansässigen Entwickler von Kfz-Betriebssystemen, Renovo Motors, Inc. Über die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. Renovo ergänzt die Strategie von Woven Planet, erstklassige Talente und Fachkenntnisse in den Bereichen automatisiertes Fahren, Kartierung der nächsten Generation und Fahrzeugbetriebssysteme einzubringen, um sich gegenüber(NASDAQ:TSLA) und(NASDAQ:AMZN) behaupten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!