Toyota Aktie: Trotzdem stark!

Toyota kann seine Marktpräsenz in Deutschland trotz coronabedingter Einbußen offenbar verbessern. „Ende letzten Monats lagen wir bei 2,9 Prozent“, so Toyota-Deutschland-Boss Alain Uyttenhoven am Dienstag bezüglich der Marktanteile hierzulande (via Reuters).

Das entspreche einem Zuwachs von 0,5 Prozentpunkten. „Wir werden sehen, was die letzten Monates des Jahres bringen.“ Uyttenhoven machte derweil aber auch klar, dass die Pandemie Toyota getroffen habe. Vor allem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung