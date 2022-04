Toyota Aktie: Es geht auch anders!

Weitere Suchergebnisse zu "Toyota Motor":

Toyota Motor, ein Unternehmen aus dem Markt "Automobilhersteller", notiert aktuell (Stand 02:53 Uhr) mit 2180 JPY fast gleich (+0.13 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Tokyo.

Wie Toyota Motor derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Sentiment und Buzz: Toyota Motor lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Sell"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, es ließ sich eine negative Änderung identifizieren, was eine Einschätzung als "Sell"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Toyota Motor in diesem Punkt die Einstufung: "Sell".

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Toyota Motor beläuft sich mittlerweile auf 2068,47 JPY. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 2180 JPY erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +5,39 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 2109,87 JPY. Somit ist die Aktie mit +3,32 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 34,03 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Toyota Motor damit 31,95 Prozent über dem Durchschnitt (2,08 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Automobile" beträgt 1,22 Prozent. Toyota Motor liegt aktuell 32,81 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".